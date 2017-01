«Lo que más me gusta es el ambiente. He hecho amigos»

A sus 21 años, Eduardo tiene una larga trayectoria en esto de la pólvora. Desde los quince años asiste religiosamente a cada una de las mascletaes que se disparan desde la plaza del Ayuntamiento. No perdona una. Aunque muchos de los amantes de estos espectáculos, aquellos que van a primera hora de la mañana a coger sitio preferente, afirman no ser miembro de ninguna comisión, él es fallero hasta la médula. Milita en la comisión Campamento-Paterna. «Lo que más me gusta es el ambiente que se crea, he hecho muchos amigos aquí, a los que veo cada año en la plaza», explica el joven. Afirma que lo mejor para ir ver una mascletà es acudir ligero de equipaje, que no haya nada que estorbe en el camino. Él se queda con lo indispensable: el bono de metro, su dni y algo de dinero. «Hay que estar en primera fila para sentir de verdad la emoción de una buena mascletà», asevera Eduardo. Como complemento, con un orgullo deportivo, luce un pañuelo anaranjado alrededor del cuello con el nombre y el escudo de su comisión. Desde hace seis años visita cada espectáculo y, de este ejercicio, a punto de finalizar, destaca el que ofreció Reyes Martí en domingo 8, jornada en la que, además, se celebraba el Día de la Mujer. De ella destaca la potencia, desde el comienzo hasta el terremoto final. Tiene que poner los pelos de punta. «Primero empiezas viniendo un día, luego empalmas otro, y otro... si te gusta una cosa, se siente».