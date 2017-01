«Es una droga, si no tienes tu dosis de pólvora te falta algo»

Hace más de cinco años que Javier, vecino de la localidad de Aldaia, visita la plaza del Ayuntamiento, una cita que no perdona una vez llega el primer día de marzo. Aunque actualmente no pertenece a ninguna comisión fallera, es un verdadero apasionado de la mascletà. Suele llegar a la plaza entre las 8 y las 9 de la mañana para lograr la ansiada primera fila. «Esto es como una droga, si no tienes tu dosis de pólvora te falta algo», explica el de Aldaia.

Afirma que en un 'kit' del fan pirotécnico no puede faltar una botella de agua «bien fresquita» y una silla plegable, con la que marca su territorio a las puertas de la Casa Consistorial. Como curiosidad, viaja con un casco de obra de color amarillo que, a partir de las 14 horas, protege a Javier de la posible caída de carcasas. Como experto en la matería, este año ya tiene favorito, una mascletà que, a pesar de las muchas que ha visto, tardará en olvidar. «El espectáculo que más me ha gustado de todos los que llevamos ha sido, sin duda, el del Día de la Mujer. Ya se puede apartar el resto, porque la de Reyes Martí fue mortal», asevera Javier.