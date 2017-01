El pirotécnico se queja de una inspección demasiado dura

«Hemos tenido muchos roces, sobre todo con la Policía Local, y no me ha gustado la actitud de los agentes. No sé si lo han hecho para cumplir órdenes o no, pero han revisado hasta los objetos personales de los operarios por si había material pirotécnico y eso no ha gustado nada a la gente». Así de descontento terminó el pirotécnico José Vicente Nebot la mascletà de ayer.

«Han revisado los vehículos y las cajas, pero han ido más allá de lo que son las cajas y los embalajes, hasta los efectos personales, algo que no les ha gustado a ellos ni a mi tampoco», admitió.

Por ello, anunció que lo va a poner en conocimiento de la asociación empresarial de la que forma parte para que formule una queja formal.

Desde la Policía Local no entendieron muy bien estas quejas y aseguraron que han llevado a cabo las inspecciones habituales. Sin embargo, advirtieron que uno de los vehículos de los pirotécnicos contaba con material explosivo, por lo que no podía permanecer estacionado en las proximidades del ayuntamiento y fue acompañado hasta las afueras de Valencia, concretamente junto al Cementerio General, y fue custodiado por varios agentes para evitar problemas. También recalcaron que, sin la autorización pertinente, no se permite entrar a nadie en el recinto, aunque sea trabajador de la empresa pirotécnica.

Nebot, por su parte, añadió que «somos los primeros interesados en mantener la fiesta porque de eso vivimos. El que estemos aquí no es puramente comercial, estamos porque queremos». Al respecto, dejó entrever que el coste de personal y el desplazamiento es mayor a lo facturado por la empresa.