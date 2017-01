15 segundos de locura en la macromascletà

«Impresionante», «histórica» o «sobrecogedora» fueron algunos de los calificativos con los que el público asistente definió la macromascletà aérea disparada ayer y que hizo las delicias de los aficionados a la pirotecnia en Valencia. Unos últimos 15 segundos de locura, en los que la intensidad de la explosiones elevó los decibelios hasta límites insospechados, y la puesta en escena de un manto de humo, que conformó los colores de la senyera, fueron los dos momentos más aplaudidos de la mascletà de récord que se disparó ayer en el cauce del Turia, entre los puentes de la Exposición y de Las Flores.

El éxito del espectáculo ya se preveía antes, incluso, del primer disparo. «Los mejores fuegos tienen que ser en Valencia», apuntaba José Manuel Crespo, responsable de Pirotecnia Valenciana, empresa encargada de la mascletà con el asesoramiento e inestimable colaboración de Gregorio Juan 'Gori'. «Estamos contentísimos y muy agradecidos a Junta Central Fallera y a nuestro patrocinador, Amstel, que nos han permitido lograr un espectáculo de estas características», comentó Crespo.

De hecho, como explicó este especialista, en comparación con las tradicionales mascletaes que se disparan en la plaza del Ayuntamiento, la edición de ayer en el río fue unas 15 veces mayor. Así, de los 3.500 kilos de material pirotécnico empleado, alrededor de 1.500 eran, exclusivamente, fuegos de artificio y explosivos, una cantidad impensable para la plaza consistorial. «Son carcasas de mayor calibre y para un fuego completamente aéreo. Combinamos los efectos de sonido y visuales, con humos de colores y un bombardeo final como marcan los cánones», resumió Crespo. Y no le faltaba razón. El público asistente no podía creer el terremoto final con el que despidió el show. «Alucinante, lo nunca visto», indicó Carlos, aficionado de Paterna que no quiso perderse la cita de ayer.

Digital e inusual

Con una duración de unos 15 minutos y dividida en varios episodios, insinuó redobles de tambor, ráfagas que recordaban a los bólidos de Fórmula Uno, y distintos guiños de luz y color. A partir del minuto 12, aproximadamente, comenzó a subir la intensidad hasta desbordarla en la apoteosis final. «Es un disparo completamente sincronizado en el que predomina lo digitalizado y que cuenta con ritmos inusuales», añadió el encargado de los fuegos.

Pero quien nunca olvidará esta macromascletà fue Paula Rodríguez Quirós, integrante de la falla Joventut de Benetússer, y ganadora del concurso organizado por el patrocinador del evento para vivirlo junto a los pirotécnicos. «El final ha sido apoteósico, me he asomado y era puro fuego, impresionante e inmejorable. Una historia para contar a hijos y nietos», comentó Paula tras la experiencia, que retransmitió casi en directo a los miembros de su falla a través de fotos y vídeos. «Me he comprado un palo de selfies para la ocasión», confesó.

Las falleras mayores, Estefanía López y María Donderis, acompañadas de sus respectivas cortes de honor, tampoco quisieron perderse el evento.

De hecho, tras la macromascletà, Estefanía se mostró encantada de la gran afluencia de público registrada y la calificó como «espectacular». «Nos hemos superado, ha sido una de las mejores, y un buen inicio de las fallas», comentó.