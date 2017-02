Crida de las Fallas 2017 | «Sentíos orgullosos de ser los garantes de nuestra cultura y lengua valenciana»

Entre las fallas que estaban a primera fila destacaron la de El Bunyol y Zapadores, las comisiones de Raquel y Clara. «Hemos venido tan pronto que me he traído hasta una sillita», dijo María José Pons, fallera mayor de Fernando el Católico-Ángel Gimera que ha cogido el relevo de Raquel Alario. «Le he deseado a Raquel mucha suerte y le he pedido que nos saludara», indicó José Luis Valiente, presidente de esta comisión. En Zapadores, el presidente Raúl Ramo explicó que habían acudido con sombreros azules porque es el color preferido de Clara.

Ribó canto hasta el per ofrenar.... que tanto molesta a algunos. Puig como siempre impasible, media sonrisa y el Himno yo creo que no se lo sabe... lo del Funset de traca y para traca lo espitoso que se pone Grezzí mare megua... relaja relaja.. que no hace falta que nos demuestres lo valenciano que te sientes... eso se lleva por dentro.

Esteu amb l'estat agònic....i tu ací intentant vendre'ns que els teus amos són gent honrada, i que els teus jutges i fiscals són professionals justos.



Que no, tio!..que no cola, que se'n vagen a fer la mà...i a ser possible que se t'emporten amb ells.



Gracias por tus piropos :D.

Eso quisieras tu, que me fuera... coge una silla y espera que ya sale la paella.

En cuanto a esas confluencias con las que comporta algo... háztelo mirar, algunas personas no necesitan ni políticos ni jueces que le digan si como pensar o hablar... por si te vale.

Saludos

Paco, jo a València ciutat ara no hi visc, ho vaig fer durant 5 anys. Sóc de Sueca i he viscut a Palma i a Mahó també, he visitat Madrid, Barcelona, Girona, Kingston (Jamaica), London, París, Alcantarilla, Pozoestrecho, Cartagena, Eivïssa, Fortaleny, Benigànim i un llarg etc... Què passa? Parlant en valencià he anat a més de mil llocs. Poseu-vos les piles ja home!

Voro, me parece estupendo que viajes. Pero dudo que en Madrid te entendiesen en valenciano, y en Jamaica más de lo mismo.

El tema es que aquí nos comunicamos en castellano, así que seamos prácticos. No hay que permitir que desaparezca el valenciano pero tampoco imponerlo cuando sencillamente no se usa. Si estamos aprendiendo inglés en las escuelas es justo por eso, porque sí es práctico y se utiliza.

Además, insisto, en que el valenciano que se trata de imponer no es valenciano, sino barceloní. No entiendo por qué en Sueca dices "mosatros" y luego aquí escribes nosaltres"

Hombre paco puej tuj padrej antej de abandonar su pueblo de la Taca desian asin, haiga, semos, cuala, abujero, amoto etsetera y tu no lo dises, aplicate la logica...No te digo na y te lo digo to, ande vaj artijta?

Sóc valencià ,parle i escric en valencià,i a part de Catalunya,Balears i València..el valencià no serveix per a res,fora d'Espanya no t'entén ni déu i en la resta de regions espanyoles..més del mateix.

Ens passa igual que el danès, el finès, el norueg, el suec, l'islandès, el luxemburguès, el maltès, el grec, el potuguès de Portugal...alguna cosa saben ells que tu ignores. Tots amb menor nombre de prlants que nosaltres, per cert. Jo de tu, valoraria ser la dotzena llengua europea més usada. El teu mal es diu no tindre estat propi i l'autoodi que genera això.



Una cosa es que hayas ido que nadie lo duda, y otra muy distinta es que te hayan entendido,

Jo crec que el castellà (l'español, és un invent) l'entenen, tots. Ara, hi ha molts incompetents... que no saben valencià. Poseu-vos ja les piles que la cosa no cola... Poseu-vos les piles i no dieu destarifos. Que dáis ya un poco de risa, vuestra incompeténcia no és de nuestra competencia. Au! Salut a tots.

Comunicado patrocinado por Tele-Oltra, la televisión del pueblo, jajaja

Altre que es dona per al·ludit... incompetent...

Altre? es? Venga tira

El castellano no existe! Todos a hablar barceloni! Sieg Heil!!

Pero si no hay problema con ahablar o escribir en castellano... Per què associeu el català amb l'Alemanya nazi? esteu malalts! Va, fiquèu-vos les piles que caí els valenciano parlants sabem dues llengues i vosaltres una i prou. Ya lo tenéis bien. Dejad de llorar i aprended. Deixeu de fer el ridícul per favor...

Al catalán no, a tí y los tuyos que tratáis de imponer a una mayoría lo que solo quiere una minoría.

Nadie quiere que desaparezca el valenciano, pero lo que tampoco quiero yo personalmente es que se me obligue a tener que hablar barceloní, porque ni si quiera es el valenciano el idioma que se trata de imponer.

Llengua valenciana és com s'anomena la llengua catalana al País Valencià.

O siga que llengua catalana és com se nomena la llengua valenciana en Catalunya.



No crec yo que els catalans estiguen molt per la teua aposta de llevar-se el seu nominatiu a la seua llengua i posar-se el nostre, "Mariquita Pérez". Aiiii, quant de venut dispost a vendre el nostre patrimoni tenim en esta Valéncia nostra.



llevar-se, serà llevar-li no creej, ej q sus pilla a loj cajtechano mu rapido...

Efectivament. Ja saps quan Paco Camps envià la traducció de la Constitució europea a Brussel·les, Maragall digué que aquella era la traducció a l'idioma de Catalunya.



La mateixa que havia enviat la Generalitat Valenciana, sense cap prejudici, tu !



Ves al medico

Ves al medico

nos sentimos orgullosos de nuestra cultura y nuestra lengua, y de ti Raquel.

Donç a vore si escrius una mica en valencià... no se't trencaran els dits...

¿Ya estamos obligando? Voro, cada uno expresa su valencianía como quiera. De hecho te recuerdo que el castellano pertenece a nuestra cultura actual, pues el 85% de los valencianos nos expresamos en ese idioma.

¿Donç???????????????????

Si, es el típico que anula el valenciano imponiendo el catalán y se las da de valencianista. De traca

E sia de vostra merce, puix e sabut la proprietat de les armes defensives, que sapia la significança de les offencives, perque haja noticia de aquelles.

No és obligar, però és unba mica ridícul defendre una cosa quan no te la creus. ÉS DE RISA...

Doncs

El 85? No t'ho creus ni tu. I a banda... tant de defensar el valencià... Per què ens odies? tems un problema greu.

Sí, Donç. Què passa?

Voro, tu en Valencia ciudad no vives, verdad? Y yo defiendo el valenciano para que no desaparezca, pero no para forzarnos a que sea la lengua vehicular.

Tu la anulas diciendo que no existe y que es catalán. ¿Quien es el que la está haciendo desaparecer de los dos?

¿Que qué pasa? Pues que estás hablando barceloní, eso es lo que pasa. Y si no lo sabes es porque tu ignorancia no tiene límites.

también defiendo el oso polar ártico, y ni vivo en Groenlandia ni tengo un oso en casa. Ponte las pilas majo!

"Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación, y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación, y esa explicación que os debo, os la voy a pagar, porque yo, como alcalde vuestro que soy..." ¡Que soy de Manresa!

Raciste. Que ets un raciste. Si fos de salamanca hagueres dit el mateix?

Voro, no puedes calificar a nadie de racista cuando criticas a los que no se expresan en el idioma que tu decidas.

Quan he decidit jo el idioma amb el que parles? Quan?

Vaya, que ahora los catalanes son una raza aparte, jajajaja... Dolço i xenòfob voro...

Quieras o no quieras,Ribo es catalan.

soc eres / est és som sou són

sóc ets som sou són

«Sentíos orgullosos de ser los garantes de nuestra cultura y lengua valenciana»... i ho diuem en castellà? o és el diari? Mare meua...

Es verdad, que a Voro el castellano le produce gases, jajaja

Cansinos

Cuando dijo lo de "lengua valenciana" a fuset y ximo puig se les atragantaron los buñuelos.

Aquest comentari ha estat eliminat

Jajaja! Se te puede denunciar fácilmente y aún te atreves a criticarme por hablar de montanejos. Jajajajaj!

Los dos en el fondo son lo mismo, es decir CATALANISTAS.

Aquest comentari ha estat eliminat