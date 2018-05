La primera reunión para fijar los precios mínimos de las fallas acaba sin acuerdo El edil Pere Fuset, junto a los gremios de artistas y los colectivos de fallas. / jesús signes Fuset considera insuficiente la subida a 1.800 euros propuesta por las comisiones y pide un esfuerzo para superar al menos los 2.000 euros LOLA SORIANO Viernes, 25 mayo 2018, 00:29

valencia. No hubo un acuerdo a la primera, pero volverán a sentarse para hablar. El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, reunió ayer a los gremios de artistas y a colectivos destacados de las fallas para acordar unos precios mínimos para las fallas de 2019, sin que se resolviera el tema.

Los colectivos festeros presentes, tanto la Interagrupación como las federaciones de Especial, Primera, Ingenio y Gracia o I+E, explicaron que en la clasificación de fallas que está en revisión ya proponen pasar de 600 euros de mínimo a 1.800 euros, pero esta opción queda lejos de los 8.000 euros que sugieren alcanzar en varios años los gremios, es decir el mismo mínimo que en Alicante, y que afectaría a 166 fallas.

Fuset consideró que 1.800 euros era insuficiente. Tanteó la opción de subir hasta 2.500 euros, pero las fallas indicaron que era inviable porque afectaría a 24 comisiones y lanzó la opción de superar los 2.000 euros, al que no llegan nueve fallas. Apuntó que era necesario alcanzar un acuerdo «digerible por las comisiones, consensuados pero valientes». Los gremios indicaron que están trabajando con presupuestos de hace quince años. El Ayuntamiento mostró una estadística con los datos del censo de cada comisión y lo que invierten en las fallas y el edil pidió que se reconsiderara la posibilidad de reorientar los gastos.

Los gremios pidieron que no se contrate a gente que no esté legalizada «para evitar el top manta» y Fuset propuso la «necesidad de unas bases para que el jurado sepa lo que juzgará y los artistas también. Los concursos, desde playbacks a belenes, tienen bases y el único que no tiene es el principal de la fiesta».

Todas las partes se han emplazado el lunes para volver a estudiarlo en un casal y habrá una tercera reunión a mitad de semana.

Por otro lado, ya hay fecha para la presentación de los bocetos de las fallas municipales de Latorre y Sanz junto con PichiAvo y de Cap de Suro. Será el sábado, a las 13 horas, en el museo del Carmen.