Los presidentes tendrán que esperar al 14 de noviembre para mostrar su rechazo al congreso Asamblea de presidentes celebrada anoche en el Palau de la Música. / jesús signes La mayoría de directivos insisten en la asamblea en que no es conveniente cambiar ahora el reglamento, ya que hay un ambiente crispado LOLA SORIANO Miércoles, 25 octubre 2017, 00:43

valencia. Los presidentes de falla ya dejaron claro en su reunión con la Interagrupación que no querían un congreso impuesto por el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, y menos con un ambiente de crispación. Además, anoche ratificaron su negativa, pero tendrán que esperar a hacerlo oficial en una asamblea el 14 de noviembre.

En un debate que se extendió hasta la medianoche, hubo presidentes con ideas muy claras, como el de Rafa Ferrando, que propuso que primero vuelva el edil y luego ya se hablará del congreso. Se preguntó si había que aceptar un «congreso vía chantaje».

El presidente de la Falla Plaza de Jesús se cuestionó qué pasaría si decidieran no votar, pero el secretario general, Ramón Estellés, contestó: «Estaríamos a reserva de lo que diga el concejal», ya que Fuset dijo que no regresaría hasta que no se votara si querían o no congreso.

Varias comisiones pidieron a la directiva de la junta que se posicionara, pero el vicepresidente primero, Javier Tejero, dijo que estaban para informar y no para opinar». A pesar de ello, Tejero dijo que se podían ver temas como el reglamento interno, el uso de la bandas o si un vicepresidente primero de la junta tiene que sustituir o no al concejal si no asiste a las asambleas.

El directivo de Virgen de la Cabeza indicó que «estos días se ha acusado a dos personas de politizar la fiesta. Hay una sombra política en las Fallas y no es el momento».

El presidente de la Interagrupación, Jesús Hernández, recordó que habían acordado con los directivos de la junta y no con Fuset hacer una votación el 14 de noviembre y opinó que «si lo que queremos es solventar todo y hablar de Fallas, vamos a hacer una votación que es lo que quiere Fuset». Eso sí, insistió en que todas las fallas tienen la decisión muy clara.