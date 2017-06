Los presidentes de falla califican de «cobarde» la decisión de Fuset Los presidentes durante la asamblea celebrada anoche. / juan j. monzó Los miembros de la Interagrupación se reúnen hoy para debatir los ataques directos del edil L. SORIANO valencia. Miércoles, 28 junio 2017, 01:14

Los presidentes de falla quisieron demostrar anoche su enfado por la decisión del concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, de no asistir a la asamblea y de no retirar la encuesta que realizó por las comisiones. Calificaron la actitud del edil Fuset de «cobarde», tal y como recordó el presidente de la falla Pizarro, Vicente Boluda, y también se pidió la unión de todos para exigir la dimisión del edil.

El delegado del sector de Malvarrosa-Cabanyal-Betero, Gabriel Aranaz, argumentó que Fuset les ha dejado tirados en lo que calificó como una situación de emergencia y se preguntó si el concejal «no piensa volver hasta que no se haga un congreso que parece quiere imponer».

Amparo Fabra,representante de la falla Músico Espi-Grabador Fabregat, sorprendió a todos al lanzar un reto al concejal Pere Fuset. Le pidió que hiciera «un referéndum con una pregunta clara: ¿desea usted que Fuset siga siendo presidente de la Junta Central Fallera?».

Por su parte, Julio Torras, de la falla San Marcelino, dijo que «costaba poco que vinieran Ribó y Fuset y reconocieran que se han equivocado». Comentó que no le gusta que el concejal «manipule» y felicitó la firmeza de la Interagrupacion. Torras también lanzó un mensaje al vicepresidente que encabezaba la mesa: «no te voy a ayudar Javier Tejero, porque ya que se ha ido el jefe, sino te gustaba la situación, tira detrás, aunque no seré yo quien te diga que te vayas».

De forma insólita hubo 22 preguntas de presidentes durante la asamblea, la mayoría sobre la encuesta y la ausencia de Fuset, pero desde la mesa casi no contestaron ninguna pregunta. Tejero dijo que no asume las competencias de concejal, simplemente acudía a cumplir la ausencia del presidente de la junta y que no podía responder a las cuestiones que iban dirigidas directamente al Ayuntamiento y el concejal de Cultura, sólo las que afectaban a la Junta.

El presidente de la Interagrupación, Jesús Hernández, agradeció el apoyo de los presidentes de agrupación y de falla. Quiso felicitar a la mesa por aguantar el chaparrón y avanzó que hoy analizarán todos los ataques realizados por Fuset. Le recordó que la Interagrupación está para hacer lo que las fallas digan. Confirmó que la fiesta está muy herida y lanzó un mensaje a Fuset: «no le quepa duda de que cuando nos busque, allí estaremos».

Igualmente, dijo que espera que la ausencia del concejal no le haga olvidar su compromiso de hablar del tema de las carpas, «porque es necesario que el año que viene las montemos el 8 ó 9 de marzo, ya que el día 10 es sábado».

Para hoy por la noche esta prevista una reunión de los miembros de la Interagrupación en la que tratarán en profundidad los ataques directos de Pere Fuset.