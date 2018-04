El presidente de la Interagrupación no se presentará a la reelección

valencia. El presidente de la Interagrupación, Jesús Hernández Motes, anuncia que no tiene intención de presentarse en 2019 a la reelección. Indica que «ha podido conmigo tanta presión. Acabaré la legislatura actual, pero no volveré a presentarme». Afirma que así «se regenerará la Interagrupación».

En esta decisión han pesado las últimas polémicas, pero también la votación en la agrupación de Rascanya. Y es que el jueves se presentó a la reelección de la agrupación, frente a Diego García (que además es miembro de la gestora del PP con Luis Santamaría) , y salió este último por 13 votos, frente a los 5 de Hernández y dos en blanco.

Hernández reconoce que no se tenía que haber presentado. Y añade que «los presidentes me dijeron que votaron al otro candidato, que yo había dicho que era mi sucesor, porque preferían que me centrara en la Interagrupación». A pesar de ello, afirma que «si el mundo fallero está cambiando de opinión, también hago autocrítica».

Jesús Hernández

Recordó que «estos tres años siempre he escuchado a los falleros. Hago lo que me mandan y entiendo que piden un cambio en la manera de hacer las cosas». Dijo que ahora no sólo se expondrá él.

Sobre la dimisión de Pedro Pons, dijo que «él cree que es más útil hablando como representante de su falla». Por su parte, Pepe Pastor, afirmó ayer que él no ha dimitido. «Renuncié el 18 de abril porque tengo mucha faena como comercial y porque he sido reelegido en la agrupación del Marítimo, pero no tengo discrepancias con Hernández y sigo llevando estos días las redes». De igual modo, Nico Garcés deja el puesto, tal como avisó ya hace un año, por motivos laborales «y por estar cansado de la deriva que está tomando la fiesta».