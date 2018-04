El presidente de la Interagrupación planteará esta noche en la reunión de la entidad su continuidad Jesús Hernández admite que está cansado «de la campaña de acoso e insultos» hacia su persona LOLA SORIANO Miércoles, 25 abril 2018, 13:56

La reunión mensual de esta noche de la Interagrupación de fallas puede marcar un antes y un después. El presidente de este colectivo, Jesús Hernández, adelanta que a lo largo de esta jornada decidirá si sigue al frente o no de la entidad que aglutina a las agrupaciones.

De momento, apunta que no tiene claro qué camino tomará y que depende «del ánimo que tenga esta noche», ya que reconoce que está harto de «la campaña de acoso e insultos» hacia su persona, después de que el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, los llamara «putos mafiosos» y 'sinvergüenzas» -aunque en la asamblea de anoche reiteró sus disculpas- y que el edil Giuseppe Grezzi avivara la polémica asegurando que la Interagrupación actúa como «mafiosos matones».

Hernández apunta que reflexionará sobre todo lo debatido anoche en la asamblea de presidentes en la que Fuset ya le dejó claro que buscará otros interlocutores para que las fallas y el Ayuntamiento se entiendan, pero que no se iba a reunir con Hernández ni con el colectivo. Por todo ello, Hernández indica que «me tengo que replantear muchas cosas porque no cobro, no vivo de esto y sólo me mueve el amor por las fallas y no sé si merece la pena aguantar estos ataques, insultos y presiones que me quitan tiempo de mi familia».

Afirma que «si me empiezan a atacar personalmente y el diálogo es como es, porque el edil tiene un programa electoral marcado y toma decisiones de espaldas a las fallas, es difícil sostener el tema».

Del mismo modo, explica que en el corrillo que hubo con el concejal, parte de la directiva de la Junta y miembros de la Interagrupación en la puerta del Palau de la Música tras la asamblea Hernández exigió a Fuset saber «quién es la persona que dice que yo comenté que 'voy a por ellos lo hagan bien o mal' porque eso no es cierto». Según el presidente de la Interagrupación «la única manera de poderlo desmentir es que me diga quién ha oído de mí eso para poderlo rebatir porque tengo derecho a defenderme».