El presidente de la Interagrupación se plantea dimitir tras los insultos de Fuset Intervención de Jesús Hernández en la asamblea. / juanjo monzó Hernández reconoce que está «cansado de los ataques» a su persona y aclara que la entidad y el Consistorio «sí tenemos una relación cordial» LOLA SORIANO Jueves, 26 abril 2018, 00:23

valencia. Una situación límite. Así describe el momento que está viviendo el presidente de la Interagrupación de fallas, Jesús Hernández, tras lo que califica como una campaña de «acoso a mi persona» por incidentes como los insultos vertidos por el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, que llamó a la directiva del colectivo «putos mafiosos» -aunque el martes reiteró sus disculpas en la asamblea de presidentes-, polémica que se avivó con las declaraciones del edil Giuseppe Grezzi asegurando que la Interagrupación actúa como «mafiosos matones» sin que haya rectificado.

Anoche se celebró la reunión mensual del colectivo fallero en un casal de Burjassot para valorar el cruce dialéctico de Fuset y Hernández, que terminó con la negativa de Fuset a reunirse con la Interagrupación por no considerarlos interlocutores válidos, y Hernández mostró sus dudas de seguir o no adelante en el cargo. «Depende del ánimo que tenga seguiré o no», ya que aseguró que está «harto de la campaña de acoso e insultos».

Hernández expresó que tenía dudas de si retirarse «y que coja otro el testigo o seguir, porque mi pensamiento me dice que siga. Si lo decidiera, sería por el bien de las fallas». El portavoz del colectivo festivo dijo que se tenía que replantear muchas cosas «porque no cobro ni vivo de esto y sólo me mueve el amor por las fallas y no sé si merecen la pena los ataques». Acto seguido explicó a LAS PROVINCIAS que «el que entienda que estoy haciendo una campaña sucia al concejal se equivoca porque yo sólo puedo defender a las fallas y a los falleros».

No es la primera vez que reflexiona sobre el cargo, ya que en octubre lo puso a disposición de las agrupaciones por las críticas recibidas por el edil tras acudir a una manifestación donde se produjeron unos actos violentos en los que no participó. Las agrupaciones le refrendaron en el cargo con 17 votos a favor, tres en blanco y uno en contra.

Explicó que en el corrillo que hubo con el concejal, parte de la directiva de la Junta y miembros de la Interagrupación en la puerta del Palau de la Música tras la asamblea Hernández exigió a Fuset saber «quién es la persona que dice que yo comenté que 'voy a por ellos lo hagan bien o mal' porque no es cierto y tengo derecho a defenderme».

Quiso aclarar que la Interagrupación «no tiene problemas de comunicación con el Ayuntamiento. Dialogamos con ediles como Pilar Soriano, Carlos Galiana y Sandra Gómez, pero Fuset tiene un programa electoral marcado y toma muchas decisiones de espaldas a las fallas».

Al cierre de esta edición valoraban la continuidad y posibles medidas como si mandaban o no de nuevo una carta al alcalde.