Pere Fuset se echa atrás con la lista de canciones no machistas Fuset y Lozano. / LP El presidente de la Junta Central Fallera desdice a la concejala de Igualdad y dice que la ‘playlist’ «no se descarta pero no es una realidad» ÁLEX SERRANO Viernes, 19 enero 2018, 14:38

Tras la reacción airada de los presidentes de falla, el presidente de la Junta Central Fallera, Pere Fuset, ha dado hoy marcha atrás en la idea de plantear una lista de canciones no machistas para las verbenas de las fiestas. Lo ha hecho en una rueda de prensa junto a la concejala de Igualdad, Isabel Lozano, que el miércoles dijo: “Lo que sí que queremos plantear es un ‘playlist’ de canciones no machistas que se pueden proponer. Es una propuesta interesante que podemos abordar desde la comisión”. Hoy, Fuset ha explicado que no fue “un anuncio, sino algo que no se descarta”.

El concejal de Cultura Festiva ha insistido en que no se puede lanzar el mensaje de que las fallas son machistas y ha corregido los datos que la Interagrupación ha ofrecido hoy en LAS PROVINCIAS, en los que decía que en las directivas “el 49% son mujeres”. Fuset, tras decir que se suma a las declaraciones recogidas en este diario, ha querido corregir los datos de la Interagrupación: “De las 380 fallas, hay 45 presidentas. Además, el 40% de los falleros han estado en la directiva mientras que únicamente el 20% de las mujeres han ocupado puestos de dirección en las comisiones”.

El presidente de la Junta Central Fallera ha insistido, además, en que el debate “importante” debe quedar para después de Fallas, pero ha señalado que son conscientes de que la sociedad “ha cambiado”, y de que chistes que se hacían en los 90 “ahora suenan mal”. “Eso ha pasado en el cómic, el cine y la televisión y estoy convencido de que también ha pasado en las fallas”, ha dicho Fuset.