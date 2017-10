Paula Miquel, candidata a fallera mayor infantil de Valencia 2018: «Todas las niñas elegidas en la preselección teníamos posibilidades» La niña de 9 años pertenece a la comisión Enginyer Josep Sirera-Pio IX ÁLEX SERRANO Martes, 3 octubre 2017, 00:36

valencia. Paula Miquel es la representante de la muy fallera comisión de Enginyer Josep Sirera-Pio IX, más conocida como Ingeniero. Ella es tan fallera que cuando se le pregunta qué acto prefiere de la fiesta, contesta: «Todos».

-¿Te esperabas estar en la corte?

Edad 9 años (17-7-2008). Estudios Colegio San Marcelino.

-No me lo esperaba para nada porque todas teníamos algo que nos hacía especiales. Estaba con unas amigas y me nombraron y no me lo esperaba para nada porque éramos 73 y todas teníamos posibilidades.

-¿Qué te dijeron cuando saliste elegida?

-Cuando salí estaban todos gritando mi nombre y cuando llegué a la falla me hicieron un pasillo y me tiraron confeti. En el casal me dieron unas flores y me mantearon en el escenario.

-¿Desde cuándo perteneces a tu comisión?

-He sido de dos fallas. Empecé a los cuatro en San Marcelino y luego me cambié a Ingeniero.

-¿Qué es lo que más te gusta de las Fallas?

-Pues... me gusta todo. En concreto la Ofrenda y la presentación.

-¿En qué participas en la falla?

-Hago teatro y playbacks.

-¿Qué acto te hace especial ilusión vivir en la corte?

-La exaltación.

-¿Por qué crees que serías una buena fallera mayor infantil?

-Porque soy amable, divertida, hago amigas muy fácilmente y soy muy fallera.

-Recomiéndame una película y un libro.

-'Piratas del Caribe'. Libro favorito... 'Destroza este diario'.

-¿Cuál es tu sitio favorito en Valencia?

-El Miguelete.

-¿Y tu asignatura favorita?

-Educación Física y Plástica.

-¿Ya sabes qué quieres ser de mayor?

-Sí, profesora o fotógrafa.

-¿Tienes algún color de traje en particular?

-Mi color favorito es el morado pero para un traje me gustaría azul o blanco.

-¿Y alguna afición?

-Me gusta el teatro. Hacía natación pero este año lo he tenido que dejar. Hago teatro en la falla. Y los playbacks. También he tenido que dejar el inglés.