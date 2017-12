El 'Patrimoni' de las Fallas, una marca por explotar Celebración del reconocimiento de las Fallas como Patrimonio Inmaterial junto a las torres de Serranos. / jesús signes Los colectivos festeros piden campañas de promoción exteriorLas comisiones apuntan que es vital modificar la ley de Mecenazgo para que las empresas inviertan en la fiesta josefina LOLA SORIANO Martes, 12 diciembre 2017, 00:27

valencia. Las comisiones falleras, los artesanos y profesionales que hacen posible cada año las Fallas creen que ha llegado el momento de dar un paso más y encumbrar a la fiesta hacia la excelencia. Reconocen que la 'marca' Patrimonio Inmaterial de la Humanidad que la Unesco ha concedido es un punto de inflexión, pero añaden que debería de servir para exportar las bondades de una fiesta que suman la tradición, artesanía y cultura. Todos coinciden en señalar que hay que explotar las posibilidades de la 'marca' de la Unesco, buscar el apoyo de las empresas y proteger a los artistas falleros.

Ximo Esteve Portavoz Gremio Artistas Falleros

«Necesitamos un director técnico que abra mercado»

Señalan que hay que apoyar el trabajo de los artistasCreen vital buscar el turismo cultural de calidad

Desde el gremio de artistas falleros indican que se sienten orgullosos de estar incluidos dentro de la declaración de Patrimonio Inmaterial, pero añaden que son unos artesanos únicos en el mundo y que necesitan apoyos para buscar mercado en el exterior. «Igual que el Consell hace misiones en el extranjero con empresarios para abrir mercados, nosotros también necesitamos ayuda porque somos capaces de hacer fallas y otras muchas cosas como decorados o expositores», comenta Ximo Esteve. Apuntan que una buena opción sería «poder contar con un director técnico que fomentará nuestro trabajo en el exterior». También opinan que sería positivo que «hubiera exenciones fiscales para la gente que nos contrate porque hay que mimar este oficio».

Guillermo Rodríguez-Bronchú Gerente de Piroval

«Queremos soluciones para disparar en los barrios»

El sector pirotécnico considera vital que se mantengan las tradiciones de la pólvora, por eso aseguran que un tema pendiente es recuperar los disparos en los barrios. «Toda la vida se ha disparado en las fallas de los barrios, pero la nueva legislación lo hace muy difícil. Habría que estudiar qué soluciones se podrían aportar para no perder estas tradiciones», según Guillermo Rodríguez-Bronchú. También les gustaría que en el calendario de mascletaes se recuperar algún disparo a l'antiga.

Jesús Hernández Interagrupación

«Es vital contar con una buena ley de Mecenazgo»

Para el presidente de la Interagrupación es urgente que haya «una buena ley de Mecenazgo para que resulte interesante a particulares y empresas invertir en las Fallas, una fiesta con muchos prismas y mucha riqueza que es única en el mundo». Del mismo modo, recuerda que hace un año «pedimos a la Generalitat Valenciana que destinara un tanto por ciento de su presupuesto a las Fallas y más después de haber conseguido el reconocimiento de la Unesco, y no hemos obtenido respuesta. Es ya momento de que se implique con las comisiones». Hernández añade que una asignatura pendiente es realizar campañas de promoción exterior de las Fallas, «al igual que es necesario poner a los artistas en el lugar que se merecen y ayudarnos a recuperar los disparos pirotécnicos en losdistintos barrios».

M.ª José Broseta Fed. Vecinos

«Falta reconocer más a los artistas»

La presidenta de la Federación de Vecinos de Valencia argumenta que lo «primordial de las Fallas son los monumentos porque es lo que distingue a la fiesta y hay que dar a conocer las Fallas en todo el mundo». También insiste en que «hay que dar más reconocimiento a los artistas».

Rafael Ferraro Pte. Fed. Especial

«Deberíamos tener unos embajadores de la fiesta»

En la Federación de Especial lo tienen claro, «es urgente proyectar la fiesta al mundo porque se desconoce en muchos puntos de España y del extranjero. Necesitamos la figura de los embajadores de la fiesta para promocionarla y organizar eventos en el exterior». También creen importante «modificar la ley de Mecenazgo para que sea atractivo invertir en Fallas».

Francisco Romero Fed. Primera A

«Hay que atraer el turismo cultural de calidad»

Para el presidente de la Federación de Falla de Primera A es importante lanzar una imagen de las Fallas de mucha calidad «para que no se vea solo como una fiesta de diversión. Hay que potenciar la faceta cultural y de tradiciones y que venga a Valencia turismo de calidad, turismo cultural que quiera ver cómo se construye una falla y otros sectores como la gastronomía». Opina que hay que mimar a los artistas «y para que entren más ingresos para hacer mejores fallas sería interesante que se modificara la ley de Mecenazgo».

Ximo Berlanga Fed. Ingenio y Gracia

«Es preciso dar un mayor apoyo a los artistas»

Para el presidente de la Federación de Especial Ingenio y Gracia hace falta «un mayor apoyo a los artistas porque están en la cuerda floja y son un oficio artesano único, a pesar de estar incluidos como actores del Patrimonio Inmaterial». Apunta que hay que darles más proyección «y buscar la excelencia del turismo».

Óscar Rueda Casal Bernat i Baldoví

«Han omitido a Lo Rat Penat en la comisión Fallas Unesco»

Para Óscar Rueda «no se está aprovechando lo suficiente la marca de 'Patrimoni'. Por un lado, hay que agilizar y facilitar los trámites a las comisiones y «hay que apoyar más a los artistas para que no se convierta en una fiesta de comida y bebida». Rueda añade que hay elementos de la fiesta, incluidos en el expediente de la Unesco «que no se están protegiendo, ya que por ejemplo la tradición cultural y los concursos de llibrets de Lo Rat Penat son de valía indiscutible y sin embargo el Ayuntamiento no ha incluido a esta entidad en la comisión de seguimiento de Fallas Unesco». Y añade que, además, hay que atraer turismo de calidad para buscar la excelencia.