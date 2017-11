Nuevo decálogo para dignificar las fallas

La comisión municipal de Seguimiento de Fallas Unesco aprobó ayer un decálogo para mejorar la imagen de la fiesta. Aunque no es vinculante, se citan iniciativas como que los premios no dificulten la visión de la falla; que la publicidad e iluminación no se ponga en el área interior; mantener limpia la zona de la falla; poner carteles con el nombre de los artistas y colaboradores; permitir el acceso de personas con movilidad reducida o promover actividades del proceso creativo.