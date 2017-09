Noelia Ibáñez, candidata a fallera mayor infantil 2018: «Quiero aprender más de la fiesta y llevarme muchas amistades» La joven pertenece a la comisión Sant Bult LOLA SORIANO Sábado, 30 septiembre 2017, 01:01

valencia. Es una de las más jovencitas de la corte y tiene una ilusión desbordante por vivir las Fallas desde un punto de vista especial. Siente pasión por su comisión y por las fiestas de Sant Bult.

-¿En quién pensó cuando le nombraron en la Fonteta?

uEdad 21 años. (21-7-1996) uOcupación Tercero de Magisterio. Azafata en el Mestalla.

-En mi familia porque sabía que iban a estar orgullosos y en la comisión porque hacía once años que no había ninguna cortesana.

«Pertenezco a la fiesta de Sant Bult desde que nací»«Este verano visité siete países con mis amigas de la falla»

-¿Vive y trabaja en el barrio?

-Vivo en la Xerea. El casal está a dos pasos de mi casa. Los fines de semana estoy de azafata en el Mestalla, pero trabajo a veces en la cafetería la Xerea.

-Estudia Magisterio. ¿A qué le gustaría dedicarse?

-Me gustaría la especialización en pedagogía terapéutica y trabajar en un centro especial.

-¿Qué tal la prueba que les han hecho de inglés?

-Probé, pero me he prometido ponerme en serio con el inglés.

-¿Qué siente cuando está con su hermano Robert en el Mestalla?

-Ahora está lesionado y no ha jugado. Pero cuando he ido a verle, me siento muy orgullosa.

-¿Desde cuándo participa en las fiestas de Sant Bult?

-Desde que nací. Soy clavaria y salgo en la procesión.

-¿Cuántos trajes se hizo para su reinado en la comisión?

-Me hice dos nuevos. El rosa del siglo XIX es el que llevé en la Fonteta y me dio suerte.

-¿Qué espera descubrir este año?

-Sobre todo a doce compañeras, aprender mucho de la fiesta y llevarme muchas amistades.

-¿Se ve cómo fallera mayor? ¿Qué cualidades tiene?

-Sí me veo. Soy humilde, extrovertida y con ganas de aprender.

-Dígame un artista y un pirotécnico que siga.

-Artista, la firma Art en foc y pirotécnico, es que no me pierdo ni una mascletà.

-Enumere sus aficiones.

-Voy al gimnasio y me gusta correr en el río. Disfruto yendo al cine y bailando. De pequeña hacía ballet y luego hice funky.

-Relate su último viaje.

-Estuve haciendo Interrail. Visité Ámsterdam, Copenhague, París, Budapest, Praga, Viena y Berlín. Fue un viaje que recomiendo. Fui con unas amigas de la falla.