Los ninots más madrugadores Montaje. El maestro mayor del gremio, José Ramón Espuig, entregando el ninot de Arquitecto Alfaro. / damián torres Inma López y Juanjo García fueron los primeros artistas falleros en entregar las piezas en el museo Príncipe Felipe LOLA SORIANO VALENCIA. Martes, 30 enero 2018, 23:54

La Exposición del Ninot no se inaugurará hasta el viernes, pero ayer ya fueron muchos los seguidores de los artistas que se acercaron hasta la Ciudad de las Artes y las Ciencias para saludar a los primeros ninots.

Este año ha sido una mujer la primera en entregar su ninot, Inma López (Inmalv-art) que llegó con la figura de un artista fallero a las 10.10 horas. Se trata de una pieza para Padre Luis Navarro-Remonta, pero también llevó otras de Ramón de Rocafull y de Isaac Peral.

Si todos los años era el maestro mayor del gremio, José Ramón Espuig, el primero en levantar la veda, en esta ocasión Inma López le adelantó, seguida de Juanjo García, el segundo en llegar (10.23 horas).

Precisamente una de las escenas que llamó la curiosidad de los presentes en la entrega es la de una Moma que Juanjo García ha hecho para la falla Sanchis Bergón-Turia. En la escena se podía leer un verso que decía: «Si de la solemne Moma vols saber el secret, estira espai el filet». Faltará ver si una vez inaugurada la Exposición, el público tira de la cuerda para ver qué esconde.

Otro conjunto de García que también se plantea como interactivo es uno que retrata un 'comú' o antiguo retrete con el lema 'Les falles un patrimoni en comú', para la falla Doctor Marañón-Montesa ya que «la gente se podrá sentar en él y tirar al 'comú' todo lo que no le guste de la fiesta», indica.

Pedro Rodríguez llegó a las 10.35 horas. Este artesano dejó ver en primer lugar una falla muy innovadora de Valle de Laguar-Padre Ferris. «Juego con la expresión de 'Yo no me llamo Vicente' por aquello de la costumbre de seguir a los demás. Represento a un grupo de personas que van en la misma dirección y uno no sigue la corriente», indica. Además, llevó dos escenas infantiles muy dulces: una de Mayor-Moraira y otra de Valle de Laguar.

En infantiles llamó la atención el estreno de Xavi Montava, licenciado en Bellas Artes, con modelado de Paco Gisbert y con ninots vestidos por Jorge Faubel (1700 Indumentaria Valenciana). Manolo Algarra descubrió ayer la pieza de Almirante Cadarso y otras Fallas de Especial, como Convento, llevarán hoy la escena infantil de José Gallego a las 18.45 horas y la grande de Pere Baenas a las 19.20 horas.