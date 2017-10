Nekal Martínez, candidata a fallera mayor infantil de Valencia 2018: «No puedo explicar con palabras cómo es esta fiesta de impresionante» La niña pertenece a la comisión Luz Casanova - Padre Espasa ÁLEX SERRANO Jueves, 5 octubre 2017, 00:52

Nekal Martínez es una de las más pequeñas de la corte, pero la edad no es impedimento para ser también una de las más dicharacheras.

-¿Te esperabas estar en la corte?

Edad 9 años (10-7-2008) Estudios CEIP Vicente Blasco Ibáñez.

-No me esperaba ser de la corte porque en 33 años nadie de mi falla, ni mayores ni infantiles, ha conseguido estar en la corte. Cuando dijeron mi nombre me quedé en shock porque no me lo creía.

-¿Qué es lo que más te gusta de las Fallas?

-La Crida, la Ofrenda y la Cremà.

-¿En qué participas en la falla?

-Hago playbacks, pintamos, hacemos juegos, cuando hay fiesta intento ayudar, también cuando hay manualidades... en todo.

-¿Qué te dijeron cuando saliste elegida?

-Hicimos fiesta hasta las tres de la mañana. Todos me dieron la enhorabuena y me dijeron que disfrutara del año porque es único. También me dijeron que si no salía de fallera mayor no pasaba nada.

-¿Qué dirías a los falleros si pudieras hablar con ellos?

-Les diría que las Fallas son una fiesta inigualable porque estamos todos juntos. No puedo explicar en palabras cómo es de impresionante.

-¿Qué acto te hace especial ilusión vivir en la corte?

-La Crida y la Exaltación.

-¿Por qué crees que serías una buena fallera mayor infantil?

-Por mi alegría, porque me gustan muchísimo las Fallas, porque soy muy agradable, porque me encanta hacer amigas nuevas y porque me gustaría mucho representar a todo el mundo fallero.

-Recomiéndame una película y un libro.

-Mi peli favorita es 'Tadeo Jones 2'. Los de Harry Potter me gustan y también la magia.

-¿Cuál es tu sitio favorito en Valencia?

-El Museo de las Ciencias.

-¿Y tu asignatura favorita?

-Valenciano.

-¿Ya sabes qué quieres ser de mayor?

-Quiero estudiar robótica.

-¿Tienes algún color de traje en particular?

-El azul clarito y el agumarina.

-¿Y alguna afición?

-Gimnasia acrobática, natación, me gusta pintar y hago patinaje.