Las mujeres se lanzan a coger las riendas de la fiesta Arantxa Oliva, de Mislata. / lp Cuarenta y siete fallas estarán presididas en 2019 por féminas Las agrupaciones de Mislata, Gran Vía y Benimàmet-Beniferri estarán a cargo de Arantxa Oliva, Sela Falcó y Ángela Pérez LOLA SORIANO Martes, 22 mayo 2018, 00:00

La mujer lleva ya años integrada en las directivas de la mayoría de las comisiones, pero poco a poco algunas de ellas se han atrevido a dar un paso adelante para coger las riendas como presidentas o al frente de las agrupaciones.

Una vez cerrado el periodo de renovación de cargos, se puede afirmar que para 2018-2019 son cuarenta y siete las fallas que estarán dirigidas por féminas, lo que representa un 12,33% de las 381 censadas.

uEjercicio 2017-2018 Las pasadas Fallas hubo cuarenta y cinco presidentas, que representaron el 11,81% de las fallas de Valencia. uEn 2016-2017 En el ejercicio anterior fueron cuarenta y dos las féminas que estuvieron al frente de las comisiones censadas en la Junta Central Fallera. Es decir, el 11,02% del total. uEn 2015-2016 Para las Fallas de 2015-206 sólo había treinta y ocho mujeres elegidas presidentas por los falleros de sus comisiones. Representaban el 10% de las 381 fallas del censo de Valencia.

Según los datos ofrecidos por la Junta, son dos presidentas más que en 2017-2018, cuando hubo cuarenta y cinco mujeres en las presidencias. La representación ha ido creciendo, aunque está lejos del 50%.

Entre las comisiones que por primera vez tendrán una mujer presidenta está Periodista Gil Sumbiela-Azucena. Loli Pastor Mora es fallera desde los 8 años, en 1998 fue fallera mayor y con posterioridad ha estado tres años en la delegación de Festejos. «Nadie se animaba a ser presidente y al final levanté la mano, pero con la tranquilidad de que voy a estar bien acompañada por la directiva que ya funcionaba».

Loli reconoce que «cada vez es más difícil ser presidente, por la responsabilidad que está suponiendo y por eso cada vez hay más presidencias compartidas». Afirma que en la directiva no faltarán mujeres.

En Venezuela-Agustín Sales la presidenta es Esperanza Latorre, madre de Claudia Sapena, corte infantil de 2016. «Ricardo Juan optaba a la reelección . Yo también me presenté, pero no creía que fuera a salir». Años atrás estuvo en infantiles y lotería. «Llevaba tiempo con el gusanillo y un vocal, Ángel Martí, decía que algún año tenía que ser presidenta una mujer y ha sido ahora». En la directiva serán catorce mujeres y veinte hombres.

Una de las mujeres que ya tiene experiencia en la presidencia es Gloria Martínez Amigó, fallera mayor de Valencia de 2008. Se puso al frente de Blanquerías hace seis años de forma accidental, para suplir al presidente a un mes de las fiestas, y ha sido cinco veces ganadora las elecciones. «Lo debo de estar haciendo bien porque no se presenta nadie más. Dicen que están encantados. Yo desde joven quería tener cargo porque me encanta trabajar para la falla». Explica que llevan tres años ganando el mejor ninot de sección y en 2018 «hemos hecho doblete en el grande e infantil. Y estamos muy orgullosos de nuestros proyectos solidarios. El año pasado hicimos un receso, pero este ejercicio volvemos». En la directiva habrá paridad y su vicepresidenta será Lucía Pons.

También en las agrupaciones habrá representación femenina. En Mislata ha sido elegida Arantxa Oliva, de Plaza de la Morería. Toma el relevo de José García, pero antes ya ha habido mujeres en la presidencia, como Esther Cabanes y Cristina Collado. «Se iba a montar una gestora y me animé a presentarme presidenta». Arantxa en 2011 fue fallera mayor y ahora quiere lograr una gran germanor entre las comisiones.

Ángela Pérez, madre de Carla Huete, corte infantil de 2011, coge las riendas de la agrupación Benimàmet-Beniferri y toma el relevo de Irene Sánchez, además antes también hubo otra fémina, Mari Luz López. «Hoy en día en la directiva de la falla el 80% ó el 90% son mujeres», explica. Estos años ha sido contadora, ha estado en festejos o de delegada de agrupación de su falla y ahora tendrá el reto de ataviarse más veces con la indumentaria valenciana.

En Gran Vía ha sido reelegida por cuarto año Sela Falcó. «Recuerdo que el primer año me buscaron para que me presentara. Yo había estado de secretaria de economía en la Junta con Miguel Gil y mi marido, Pepe Boix, estaba también en la directiva de la Junta. Lo dejamos y pensamos que tendríamos un año de descanso, pero no fue así». Sela explica que «he recibido mucho cariño. No se ha presentado nadie más ni me dejan que me vaya», bromea.