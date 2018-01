Dos mujeres ensalzarán a las falleras mayores de Valencia La periodista Ana Cuesta y la artista fallera Marisa Falcó. / LP / J. Signes La periodista Ana Cuesta será la mantenedora de Rocío Gil y la artista fallera Marisa Falcó elogiará a Daniela Gómez LOLA SORIANO Lunes, 15 enero 2018, 19:42

Dos mujeres serán las encargadas de ensalzar las bondades de las falleras mayores de 2018 en las exaltaciones que se celebrarán los días 26 y 27 de enero. La periodista Ana Cuesta tendrá que loar a Rocío Gil y la licenciada en Bellas Artes y artista fallera Marisa Falcó será la responsable de arrancar la sonrisa a la joven Daniela Gómez.

El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha confiado el papel de mantenedoras a dos mujeres con profundas raíces en la fallas, ya que Ana Cuesta es fallera de la comisión Cádiz-Rector Femenía (Noscarmientas), precisamente la falla en la que está censado el propio Fuset. Además, fue corte de la fallera mayor de Valencia de 2009, con Marta Agustín, y es hermana de la pediatra de la corte de la fallera mayor de 2016, Laura Cuesta.

Por otro lado, Marisa Falcó, licenciada en Bellas Artes y profesora de secundaria en el colegio Jesús y María, pertenece al gremio fallero desde 1993 y ha formado parte de la directiva. Desde 1989 ha firmado más de un centenar de fallas, escenografías para compañías de teatro y junto con su marido, Paco Pellicer, forman el equipo Fet d'Encàrrec.

Ana Cuesta ha manifestado hoy estar muy contenta con el encargo. “Es la primera vez que seré mantenedora. Ya he quedado con Rocío Gil y he podido comprobar que es una chica diez. Será fácil exaltar sus condiciones positivas cuando son tan evidentes. Me volví a Madrid enamorada de su personalidad y saber estar”, indica.

Marisa Falcó asegura que está muy ilusionada “porque me dirigiré a todos los niños, que son el futuro de la fiesta, y sobre todo a la corte y a Daniela en un año muy especial, porque se celebra el 75 aniversario del gremio fallero”.