Marta Sahuquillo, candidata a fallera mayor de Valncia 2018: «Cuando trabajé fuera sabían que en Fallas tenía que volver a casa» La joven pertenece a la comisión Barri de la Llum LOLA SORIANO Viernes, 29 septiembre 2017, 00:22

valencia. Marta es una joven que se ha hecho así misma. Estudió Magisterio y luego cogió la maleta para vivir en Inglaterra y Australia para dominar el inglés. A pesar de ello, siempre ha vuelto a casa por Fallas porque es su pasión.

-Su hermana ya fue corte infantil y mayor y ahora usted también ha sigo seleccionada. ¿Están contentos en su familia?

uEdad 29 años. (16-2-1988) uOcupación Maestra de inglés.

-Mi primo, que lleva cinco años de presidente, está muy contento y yo sé que mi padre estaría muy orgulloso también.

«Yo iba a los actos de mi hermana y ahora ella me seguirá a mí»«Mis amigos del extranjero alucinan con las mascletaes»

-¿Y qué le ha dicho su hermana?

-Cuando ella fue corte infantil yo acababa de nacer y fui como la mascota. Cuando volvió a ser corte lo viví con trece años y la seguía a todos los sitios y ahora cambian los papeles y ella me seguirá a mí.

-¿Ha vivido en el extranjero para completar sus estudios?

-Me fui con una beca de inglés para seis semanas y me quedé tres años. Primero hice un curso y luego trabajé en un hotel, en un restaurante y en una tienda. Y luego me fui a Australia tres o cuatro meses.

-¿Se puede decir que piensa igual en inglés que en castellano?

-Con mis amigas a veces meto alguna palabra en inglés. Lo hago inconscientemente.

-¿Volvía en Fallas los años que residió fuera?

-Siempre. En mi trabajo sabían que la semana fallera y la anterior o la posterior tenía que venir. Una amiga me llamaba la 'valencianita'.

-Bailaba dansà de pequeña, ¿se ha vuelto a apuntar?

-Estuve en un grupo de baile. Hace tres años a una compañera y a mí nos entró de nuevo el gusanito, pero ella fue fallera mayor y luego yo y este año lo decidimos, pero ahora cambia todo.

-¿Ha traído algún amigo del extranjero a conocer las Fallas?

-Sí, una amiga de Madrid, una de Sevilla y uno de Turquía. Alucinaron con las mascletaes. Les expliqué la importancia del olor a pólvora o de cómo se vive en el casal.

-Dígame sus aficiones.

-El año pasado practiqué 'crossfit' y me daba mucha energía. Voy al cine y disfruto del tiempo con amigos y familia.

-¿Qué cualidades tiene para ser la fallera mayor?

-Me considero una chica sociable, cercana y sobre todo responsable.