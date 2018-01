Marisa Falcó, mantenedora infantil: «¿Os imagináis que las fiestas fueran una asignatura escolar?» Marisa Falcó, durante su discurso como mantenedora. / Manuel Molines La artista fallera dibujó simbólicamente cómo sería la falla que crearía en ese momento LOLA SORIANO Domingo, 28 enero 2018, 07:50

Marisa Falcó, artista fallera y mantenedora de la exaltación de Daniela Gómez, cambió ayer por un día el lenguaje de la pintura y la escultura de los ninots que domina a la perfección, por los piropos y le salió a la perfección. Dibujo simbólicamente en el escenario cómo sería la falla que crearía en ese momento y quiso destacar el importante papel que tienen los niños en la fiesta.

Además, lanzó su particular reivindicación que no era otra que las fiestas y las Fallas se estudiaran en las aulas de los colegios «para conocer la historia y saber lo que podemos repetir y lo que no». «Con sus temas de música, cocina festiva, indumentaria, economía de la fiesta, la plástica y sus artistas. Se aprendería muchísimo, nos haría ser mejores, respetando a los que participan y a los que no lo hacen de las fiestas populares», dijo. En un tono muy amable aprovechó para pedir a Daniela y su corte que se relajen y disfruten de cada acto y dijo que les daba permiso para que se cansen porque sus agendas son muy apretadas y no hay que olvidar que son niñas.

Lee el discurso íntegro de Marisa Falcó como mantenedora de la fallera mayor infantil 2018 de Valencia

«Fallera Major, Cort d’Honor, alcalde, regidor de Cultura Festiva, autoritats, fallers i fallers, amics i amigues, bona vesprada.

Daniela, enhorabuena. Felicidades. Supongo que a estas alturas ya te habrás acostumbrado. Imagino que te resultará familiar oír hablar de ti, de tus muchas cualidades y virtudes y de la responsabilidad y honor que supone ser la Fallera Mayor Infantil de la ciudad de València.

¡Qué emocionante! ¡Cuántos nervios! Tú, la corte de honor, las familias y amigos estáis viviendo un momento único. Un día especial. Me gustaría que mi intervención te sirviera, os sirviera a todas, para relajaros. Unos minutos sólo para respirar hondo y disfrutar del momento.

Os cambio los nervios, te cambio a ti, Daniela, la responsabilidad de ser el centro de atención por unos instantes, entre otras cosas porque ahora mismo la que siente presión y está nerviosísima, soy yo. Os propongo un trueque, vosotras abrís bien los ojos, miráis a vuestro alrededor y disfrutáis en riguroso directo de la exaltación de la fallera mayor infantil de València 2018 en el Palau de la Música y yo intento ayudaros distrayendo la atención del público mientras hablo de ti, Daniela, y de lo bien que has asumido el encargo de ser la representante de València en el presente ejercicio fallero.

Ahora, chicas, es cuando podéis relajaros unos segundos. Sólo un poquito, porque me voy a dirigir al público. ¡Aprovechad! Enseguida vuelvo con vosotras.

Voy a contaros, yo que he tenido la suerte de conocer a Daniela, cómo es nuestra Fallera Mayor Infantil. Daniela es: decidida, atenta, delicada, convencida de lo que quiere conseguir, constante, simpática y, eso sí, muy fallera. Le gusta mucho la fiesta de las Fallas y sabe transmitir esa sensación a quien está con ella. Contagia el ánimo y la ilusión a quien está a su lado y además siempre sabe estar en su lugar porque es disciplinada y muy aplicada.

Cualidades todas importantes para poder asumir el cargo de Fallera Mayor y virtudes que le ayudarán a ser admirada, respetada, pero sobre todo querida.

Y ya vuelvo con vosotras. Os había dicho que era sólo un instante y espero que os haya servido para daros cuenta, con solo mirar a vuestro alrededor, de la cantidad de personas que tenéis pendientes de vosotras y de la gran suerte que supone contar con tanto apoyo. Sabéis que durante este maravilloso año fallero no vais a estar ni un solo instante solas. Por eso quería brindaros la posibilidad de disfrutar de este momento.

Os hago un resumen. He nombrado algunas de las cualidades de Daniela. Los pequeños defectos, que todos tenemos, me los guardo para otro momento, en que estemos solas.

Y he resaltado la importancia que tiene el cargo que representáis. Daniela es la Fallera Mayor, pero está acompañada por vosotras, componentes de la corte de honor.

Me encantaría que Daniela tuviera en vosotras doce apoyos con los que ayudarse para no decaer un solo instante.

Buscando, por ejemplo, la complicidad de Lola y contagiándose de la alegría de Alba, descansando en las nubes junto a Blanca, llorando de emoción con Marina y compartiendo la energía de Marta, alborotándose con la divertida Daniela y sin parar de jugar en compañía de Aitana, cotilleando a todas horas con María, aprendiendo de Vega, disfrutando de la amistad de Aiti, descubriendo tantas cosas con Nekal y relajándose con la tranquila Paula.

En definitiva, disfrutando de momentos irrepetibles y dejándose llevar por los impulsos de vuestra edad. Sois la corte de honor de la Fallera Mayor Infantil de València, pero también sois niñas. Y aunque las circunstancias lo exijan y el protocolo esté marcado, comportaos bien, pero sin ser artificiales. Que todos queremos ver a unas niñas alegres que se divierten y están contentas de representar a las falleras y falleros de la ciudad de València.

Y todos ellos os dan permiso para cansaros, vale tener sueño y se comprende que en algunos momentos estéis aburridas.

Tú, Daniela, además, eres la máxima representante, así que sobre ti recae también la mayor responsabilidad. Pero no debe asustarte. Aseguran los que te acompañan que no te aburres nunca, que disfrutas de todo y con todos.

Sé que le tienes respeto, pero ningún miedo al cargo de Fallera Mayor.

Quién te iba a decir, Daniela, que aquel inesperado regalo de comunión, ser fallera mayor de tu comisión, iba a terminar así.

Un gran regalo en su momento, sin duda. Y fíjate hasta dónde has llegado. Menuda sorpresa y qué alegría tan grande.

Ser Fallera mayor de València es el sueño de muchas niñas. Y seguro que todas merecerían ese premio, pero tú has tenido la suerte de ser la elegida. Por tu personalidad, por la sinceridad que muestras, por tu pasión por la fiesta fallera… Una suerte que compartes con tu comisión, Santa María Micaela – Martín el Humano, y con tu familia, que son los que han sabido transmitirte una tradición que nos distingue del resto de las fiestas del mundo, que nos hace singulares y que nos ha llevado a ser universales.

El patrimonio inmaterial del que tanto se habla no es ni más ni menos que eso. La emoción, las costumbres, el respeto, la tradición y la pasión que tus padres, tíos y abuelos han sabido transmitirte sobre la fiesta de las Fallas. Las actividades, los actos y las celebraciones en las que has participado con tu comisión.

Ese gusto por la fiesta no se compra en tiendas, por muy especializadas que sean, ni se encuentra en Internet, que parece que tiene de todo… Simplemente se vive día a día.

Y así, Daniela, se aprende. Como tú estás haciendo. Dentro de poco serás toda una experta en peinados e indumentaria. Serás capaz de tararear más de un pasodoble, conocerás las técnicas de construcción de una falla y disfrutarás de la traca entendiendo el arte de los maestros pirotécnicos.

Una gran suerte poder vivir esas experiencias. Porque este es tu año. Pero también es el año de todas las falleras y falleros que tienen la misma ilusión que tú, por vivir las mejores Fallas de su vida. Por eso en el año que ocupas el cargo de Fallera Mayor de València debes ser más generosa que nunca.

Porque las comisiones falleras van a querer que acudas a sus actos, porque la gente querrá hacerse fotos contigo, que los atiendas, que te sientes un rato junto a ellos, que compartas tu gloria de Fallera Mayor.

Pero, ¿cómo se aprende a ser tan generosa? De la manera que tú inconscientemente lo has hecho. Observando, escuchando consejos y viviendo la fiesta fallera desde dentro. Con humildad. En tu falla, Santa María Micaela, en tu casa. Porque sobre todo en casa es donde tanto tú como yo hemos encontrado a las mejores maestras: nuestras yayas.

En eso coincidimos. Igual que otros falleros y falleras hemos tenido la suerte de recibir las mejores lecciones de las personas que más nos quieren.

No tiene una explicación pedagógica o por lo menos yo no la conozco, pero cuando las abuelas te enseñan con tanto amor las cosas no hay competencias ni contenidos que se aprendan mejor. También los yayos, los tíos y tías, hermanas, hermanos, las mamás y los papás son los mejores profesores falleros.

Claudia, tu hermana, Eva y Juan Carlos, tus padres, han sabido llevarte de la mano y por eso y por ellos hoy estás aquí.

Y porque hubo un barrio que se reunió en torno a una falla, porque hay una comisión que te acogió y porque cuentas con una familia fallera que se siente muy orgullosa de ti. “Azúcar y canela, no hay quien gane a la falla Micaela”.

Ahora quiero dirigirme a todos los falleros y falleras que esta tarde nos acompañan, aquí en directo o desde sus casas. Y de manera especial a las niñas que con la misma ilusión que vosotras optaron a estar hoy aquí y no lo consiguieron. Un beso para todas y un ruego, no dejéis de ser entusiastas de las Fallas y sequid aprendiendo y disfrutando de todos los actos de la semana y del año fallero.

Un beso también a todas las falleras y falleros que por diferentes circunstancias no podréis participar de estas Fallas. Os esperamos en las del 2019. Y mucho ánimo. La fiesta os necesita a todas y todos. Vuestra será la responsabilidad de transformar la fiesta y de mejorarla, desde el estudio y el conocimiento de su historia. Y hablando de estudios y de historia. ¿Os imagináis que las fiestas fuesen una asignatura más en el colegio? ¡Cómo me gustaría! Sí, claro, en el horario de clase. Clase de Fiestas. Con sus temas de música, cocina festiva, indumentaria, economía de la fiesta, la plástica y sus artistas. Se aprendería muchísimo, nos haría ser mejores, respetando a los que participan y a los que no lo hacen de las fiestas populares.

Pero no quiero asustaros con materias escolares, por divertidas que parezcan. Hoy es un día especial para todos. Sobre todo para las trece falleras que ahora se encuentran en el escenario.

Mirad la sonrisa de satisfacción de la Corte de Honor. Sí, sí, vosotras sois la Corte de Honor y acompañáis a Daniela, la FALLERA MAYOR Infantil de Valencia

Se os acaba de imponer la banda. ¿Chula, eh? ¡Y lo que pesa!

Pero vosotras sabéis perfectamente lo que significa lucirla. Estad tranquilas, habéis sabido hacerlo muy bien como falleras mayores de vuestras comisiones, así que lo tenéis chupado.

Mirad cuánta gente os acompaña. Tenéis frente a vosotras a todos los representantes de las fallas del 2018. ¡Qué lujazo! ¡Qué momento tan bonito!

Retenedlo en la memoria. Haced una foto imaginaria, porque en unos minutos ya será pasado, aunque siempre quede el maravilloso recuerdo de este instante. Es la magia de las Fallas. Tienen un ciclo que empieza y termina, pero que por suerte nunca se acaba.

Hoy lucís por primera vez vuestros trajes por parejas y Daniela el traje oficial… Pequeñas, estáis preciosas. Guapas no, guapísimas. Daniela, espectacular, perfecta. Os aseguro que estáis de primer premio.

Yo, que soy artista fallera, quisiera poder reproducir y dar forma a una composición que emocionase tanto. Pero soy incapaz, porque el cuadro que formáis es insuperable.

Pero tengo una idea. Os propongo plantar una falla. Imaginaria, claro. Una falla que seguramente nunca se realice, pero que será la nuestra, la del día de hoy.

Hagamos el boceto. Va a ser infantil, naturalmente, y en ella vamos a contar cómo queremos que sean las Fallas del 2018. Las protagonistas, vosotras y todas las falleras y falleros de València.

¿Os animáis? Pues vamos allá. Me imagino la falla rematada por un sol. Yo siempre coloco el sol en mis fallas.

Casi seguro que fue lo primero que aprendisteis a dibujar. Además representa la luz de València, la luz de marzo. También incluiremos a una majestuosa luna que no quiere perderse la fiesta nocturna. Porque en Fallas está permitido acostarse mucho más tarde. La luna y el sol se apoyarán sobre una gran nube blanca y sonriente, y en ella estará el trono de algodón de la fallera mayor. Allí sentaremos a Daniela, que estará en un lugar privilegiado para observar la fiesta desde las alturas.

Y cómo no, incluiremos a esas cuatro gotas que siempre nos visitan en Fallas. Después, de arriba abajo, doce hadas explicaran que las fallas deben ser tolerantes, solidarias, graciosas, críticas, sostenibles, abiertas, diversas, tener arte, música, pólvora y muchísima alegría.

¡Qué no falte la alegría! Será una falla magnífica, a la que no le falte detalle. Una falla para disfrutarla y para ampliarla con todos los ninots que quepan en nuestra imaginación y que representarán a los falleros infantiles de todas las comisiones de València.

Ya tenemos el diseño, ahora deberíamos contar con las manos expertas de los maestros falleros para realizarla, los compañeros y compañeras del Gremio Artesano de Artistas Falleros de València, al que con mucho orgullo represento y al que pertenezco desde hace 26 años. Me gustaría aprovechar y hacerle, con vuestro permiso, un pequeño homenaje al Gremio, que en este ejercicio cumple 75 años. Muchas felicidades y por muchos años con el mismo entusiasmo.

Si algo he aprendido en estos años de profesión es que éste es un oficio de muchas horas de taller, un trabajo en equipo, sacrificado pero que enamora.

Gracias a la dedicación de los artistas se consigue que las fallas luzcan en la calle de una manera especial y que transmitan tantas cosas a los que las visitan.

Vosotras también vais a transmitir muchas cosas a todo el mundo fallero. Seguro que nos regaláis momentos inolvidables, emotivos, simpáticos y todos muy falleros. Y lo vais a hacer muy bien representando a todas las fallas de València.

Y al frente tú, Daniela. Con tus once años recién cumplidos y con un calendario por delante que asustaría al más dispuesto. Pero estoy segura de que vas a saber corresponder a todos, que estarás siempre a la altura de las circunstancias y que harás que nos resulten cortos los actos interminables y que todos acaben siendo, a pesar del cansancio, entrañables.

No sois las primeras. Tampoco seréis las últimas, pero os ha tocado ejercer de Corte de Honor y Fallera Mayor Infantil de València del 2018.

Ese es un honor, es una gran responsabilidad y supone mucho, mucho sacrificio y esfuerzo.

Gracias en nombre de la fiesta de las Fallas por vuestra dedicación y gracias a vuestras familias, comisiones y miembros de la Junta Central Fallera por el cariño y mimo con que os tratan.

Dentro de muy pocos días, Miguel Hache plantará la falla municipal. Vuestra falla, la nuestra, la falla de todas las niñas y niños de la ciudad. Y casi sin darnos cuenta llegará el día de la cremà que dará paso a otro año que traerá nuevos sueños tan bonitos como los que estáis viviendo ahora.

Las Fallas del 2018 ya no tienen vuelta atrás. Preparades, tots preparats, perquè ja s’acosta Sant Josep!»

Marisa Falcó

Consulta toda la información de las Fallas de Valencia como el programa de las Fallas, toda la información sobre la Ofrenda, el calendario de mascletaes y castillos, los premios, el cartel de la Feria de Fallas 2018 y los conciertos de Fallas.