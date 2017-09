Marina Giménez, candidata a fallera mayor infantil de Valencia 2018: «Quiero ser fallera mayor porque es el aniversario de mi comisión» La niña pertenece a la comisión Olivereta - Cerdà i Rico ÁLEX SERRANO Viernes, 29 septiembre 2017, 00:17

valencia. Por azares del destino, Marina Giménez es la última de una larga ronda de entrevistas. Sin embargo, esta niña no pierde la sonrisa y atiende con paciencia a los informadores.

-¿Te esperabas estar en la corte?

uEdad 10 años (19-12-2006). uEstudios Inmaculado Corazón de María.

-No me lo esperaba. Las compañeras me dijeron que me tocaba porque no se escuchaba muy bien y me dijeron todas, «¡Marina, Marina!».

-¿Qué te dijeron en la falla cuando saliste elegida?

-Que tenía que hacer este año inolvidable porque no pasa siempre y que me lo pasara muy bien.

-¿Qué es lo que más te gusta de las Fallas?

- Estar con mis amigos jugando en la falla. Mis actos favoritos son la presentación, la proclamación o la Ofrenda.

-¿En qué participas en la falla?

-San Juan me gusta mucho. También hacemos playbacks en la presentación.

-¿Qué le dirías a los falleros si pudieras hablar con ellos?

-Que disfruten mucho, que sea un año inolvidable para todos y muy bonito.

-¿Y a los turistas?

-Que se lo tienen que pasar súperbien porque es una semana emocionante y de alegría.

-¿Qué acto te hace especial ilusión vivir en la corte?

-La Ofrenda.

-¿Por qué crees que serías una buena fallera mayor infantil?

-Porque soy lista, educada y porque es el 75 aniversario de mi comisión.

-Recomiéndame una película y un libro.

-La 'Bella y la Bestia' y 'Harry Potter' me gusta mucho, y 'Qué hace mi gato cuando no estoy', que es un libro que me dejaron de un gato al que le ponen un GPS.

-¿Cuál es tu sitio favorito en Valencia?

-La plaza de la Virgen.

-¿Y tu asignatura favorita?

-Educación Física y Naturales.

-¿Ya sabes qué quieres ser de mayor?

-Sí, ya lo sé. Me gustaría ser bióloga.

-¿Tienes algún color de traje en particular?

-El lila.

-¿Y alguna afición?

-Hago gimnasia acrobática.