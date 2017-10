María Urios, candidata a fallera mayor de Valencia 2018: «Ser la fallera mayor de Valencia sería para mí un sueño cumplido» La joven pertenece a la falla Mestre Bellver - Marià Ribera LOLA SORIANO Viernes, 6 octubre 2017, 01:13

María es hija de artista fallero y lleva las Fallas en los genes. Asegura que ella también es muy artista, pero de escenario, porque le encanta bailar en la dansà y quiere hacer teatro.

Edad 26 años. (7-2-1991). Ocupación Logopeda.

-¿Qué diría a las chicas que no salieron en la Fonteta?

-Les felicitaría porque son encantadoras. Y les pediría que nos sigan y nos acompañen todo el año.

-¿Cómo colabora en la falla?

-He estado en la delegación de infantiles. Ahora iba a coger el área de teatro, porque estamos prepararon el regreso para el año que viene. Toda la vida he hecho teatro en el colegio y me gustaría participar en el fallero.

-¿Lleva genes falleros?

-Mi madre es fallera de toda la vida. Mi padre era de Ruzafa y pasó a la falla de mi madre.

-Su padre es artista fallero. ¿Le ayuda en el taller?

-Voy alguna vez y le he ayudado a lijar piezas, pero reconozco que yo soy más artista de bailar. He hecho dansà en mi falla.

-Estudió Magisterio pero trabaja como logopeda, ¿por qué?

-Hice doble titulación de Magisterio y Logopedia. Estuve dando clase en un colegio y un padre me animó a presentar el curriculum en el hospital Valencia al Mar y tuve la suerte de entrar.

-¿Es vital para una fallera mayor de Valencia saber inglés?

-Es muy importante. Me estoy formando para obtener el nivel B-2.

-¿Quiere ser la fallera mayor? ¿Qué cualidades tiene?

-Soy muy extrovertida. Me encanta conocer gente. Soy alegre, cercana e intento ayudar a la gente. Ser la fallera mayor sería un sueño cumplido, pero es complicado porque todas las compañeras son muy válidas.

-Dígame sus aficiones.

-Bailo dansà, salgo en los playbacks de la falla. Y me gusta leer novelas de misterio y románticas.

-¿Baila en la dansà de la Virgen?

-Hace dos años sí, pero como ya no dejan participar a parejas del mismo sexo y en mi falla bailamos sólo chicas... En mi familia somos Seguidores de la Virgen. Me gustaría que dejaran participar a todo el mundo, no sólo por parejas.

-Su último viaje ha sido a...

-Este verano fui a Bélgica. Quería ver aquel paisaje encantador.

