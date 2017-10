María Querol: «Cuando hablo con la gente creo que les transmito alegría» La niña pertenece a la Falla Progreso-Teatre de la Marina ÁLEX SERRANO Domingo, 8 octubre 2017, 00:57

valencia. María Querol llega del Marítimo como máxima representante infantil de la falla Progreso-Teatre de la Marina.

-¿Te esperabas estar en la corte?

uEdad 10 años (23-7-2007). uEstudios Colegio Pureza de María-Grao.

-No me lo creía al principio porque había nueve Marías y me nombraron la penúltima. Me quedé como, «no es verdad».

«Me encanta toda Valencia pero la playa es lo que más»«Me gusta explicar a la gente de fuera qué son las Fallas»

-¿Qué es lo que más te gusta de las Fallas?

-La gente, el ambiente que hay en Fallas que se disfruta muchísimo. Y vestirme, que venga alguien de otro país y que pregunte, «oye, ¿esto qué es?», y explicárselo con orgullo.

-¿En qué participas en la falla?

-El año pasado hice bailes regionales pero este año no voy a poder hacer, y playbacks.

-¿Qué te dijeron cuando saliste elegida?

-Muchas compañeras estaban en la Fonteta pero no pude verles. Luego mi madre me dijo que todas habían estado supercontentas por mí y me mandaron besos pero no pude verlas.

-¿Qué dirías a los falleros si pudieras hablar con ellos?

- Que estén orgullosos de ser falleros y de ser valencianos porque es la mejor fiesta del mundo y hay que disfrutarla.

-¿Cuál es tu acto favorito de las Fallas?

-La Crida y la Ofrenda.

-¿Por qué crees que serías una buena fallera mayor infantil?

-Creo que tengo mucho aguante. Sé sacar una sonrisa y porque cuando hablo con la gente creo que transmito alegría.

-Recomiéndame una película y un libro.

-El 'Hogar de Miss Peregrine para niños peculiares' y 'El diario de Greg 7'.

-¿Cuál es tu sitio favorito en Valencia?

-Me gusta en general toda Valencia pero un sitio que me gusta mucho es la playa.

-¿Y tu asignatura favorita?

-Plástica.

-¿Ya sabes qué quieres ser de mayor?

-Querría ser o psicóloga o profesora.

-¿Tienes algún color de traje en particular?

-El que más me gusta es uno que tengo gris. Es el de la presentación. Para mí es el mejor.