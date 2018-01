El malestar de los falleros enciende las redes sociales Viernes, 26 enero 2018, 00:55

Las críticas manifestadas ayer por los falleros en LAS PROVINCIAS tras conocer la ratificación de la infracción muy grave al Ayuntamiento por la polémica encuesta fallera encendió ayer las redes sociales. La resolución de la Agencia Española de Protección de Datos y la opinión vertida por los colectivos de la fiesta y falleros entrevistados, que pedían que se asumieran responsabilidades, consiguió ayer muchos símbolos de 'me gusta' en las principales redes y no fueron pocos los que pidieron que se deje de utilizar a las fallas para temas políticos. Tanto la Interagrupación como la Federación de Especial opinaron que debía de haber dimisiones del responsable de la encuesta. En el caso de la Federación de Primera A indicaron que se ha cometido «un error y que el tema no debía salir de rositas», pero no pidieron la dimisión del concejal Pere Fuset.

«No admitiremos nunca la encuesta como válida», indicó ayer el presidente de la Interagrupación, Jesús Hernández. Recordó que presentaron en dos ocasiones por registro de entrada la exigencia de que se destruyera y no se usaran los datos, «pero no podemos estar presentando escritos todos los días en el registro». Faltará ver si el martes en la asamblea se exigen medidas.