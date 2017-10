Lucía Villalba, candidata a fallera mayor de Valencia 2018: «Soy una de las más jóvenes, pero a la vez madura y responsable» Pertenece a la comisión Quart- Turia LOLA SORIANO Miércoles, 4 octubre 2017, 01:24

Lucía es una de las más jóvenes del grupo y asegura que por un lado aportará vitalidad, y por otro, responsabilidad. Apunta que tiene un gran sentimiento fallero y anima a los jóvenes a conocer la esencia de la fiesta.

-Iba a estudiar Medicina, pero optó por la Fisioterapia. ¿Qué motivó el cambio?

Edad 20 años. (31-1-1997) Ocupación Estudiante de Tercero de Fisioterapia.

-Vi que era una carrera en auge.

-¿Combina estudio y trabajo?

-Algunos fines de semana he trabajado en un catering de la familia de mi novio.

-¿Ve bien que se incluyan pruebas de inglés en la elección?

-Ahora que somos Patrimonio de la Humanidad es una forma de llegar más allá de España. Yo no tuve miedo a hablar en inglés.

-De nacimiento es granadina, pero ¿cómo descubrió las Fallas?

-Mis padres son valencianos y me apuntaron nada más regresar. Yo tenía tres años.

-¿Ha estado en tres comisiones?

-Sí, pero al final me he quedado en la Quart-Turia, que es donde están mis hermanos y mi pareja.

-¿Son muchos falleros?

-En Quart-Turia somos algo más de 70 y hago un llamamiento a los jóvenes para que se apunten que es el 75 aniversario de la falla.

-¿Qué aportará su juventud?

-A pesar de ser jovencita, soy madura y responsable.

-Dígame sus aficiones.

-Me encanta leer novelas policiacas y de vez en cuando escribo sobre temas de salud y fisioterapia. Me gustaría dedicarme a la investigación y hacer artículos científicos. Y he practicado esgrima, voley y tenis. Me encanta ir al cine y salir a comer y cenar.

-Un plato preferido y uno que no.

-Me gusta la paella y el arroz al horno. Y no soporto los huevos rellenos, ni fritos ni duros.

-Un artista y pirotécnico que siga.

-Artistas, los hermanos Santaeulalia y pirotécnica, Reyes Martí.

-¿Viven los jóvenes demasiado las Fallas de noche?

-Les invito a pasear al mediodía por la ciudad para conocer la esencia de nuestra fiesta.

-Un acto de su falla que quiera destacar...

-El día de la Ofrenda recogemos a las falleras mayores en las torres de Quart y es emocionante ver a los extranjeros haciéndose fotos.

