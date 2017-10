Lucía Serrano: «En mi casa se vive la fiesta los 365 días con verdadera pasión» La joven pertenece a la comisión Regne de Valencia-Sant Valero LOLA SORIANO Lunes, 9 octubre 2017, 00:35

valencia. Lucía vive con pasión las Fallas todo el año. Es hija del presidente de su comisión y 'experta' en reclutar amigas para que se apunten a su casal.

-Vivió de cerca la experiencia de Claudia Villodre como fallera mayor infantil de Valencia. ¿Cómo lo recuerda?

uEdad 21 años. (24-1-1996). uOcupación 3º. Administración y Dirección de Empresas.

-Fue increíble. Nos estrenamos por todo lo alto en la falla. De hecho, muchos días la recogían en mi casa y nos contaba todas las vivencias de cada jornada.

«Invité de niña a cuatro amigas y se apuntaron falleras» «Cuando se unen las fallas de Ruzafa hay mucha 'germanor'»

-¿Fue fallera mayor junto a Daniela, la hermana de Claudia?

-Sí. Para mí ellas son como mis hermanas pequeñas. Teníamos claro que queríamos ser falleras mayores juntas y el sueño se cumplió.

-¿A qué quiere dedicarse?

-Estudio tercero de Administración y Dirección de Empresas. Y en el futuro quiero encontrar un trabajo que me haga feliz.

-Su madre es cordobesa. ¿Cómo se apuntó al casal?

-Mi madre vino a Valencia a conocer las Fallas, mi padre se las enseñó y se quedó.

-Su padre, además, es presidente de la comisión...

-En mi casa las Fallas son los 365 días del año. Lo vivimos con verdadera pasión. Mi padre fue vicepresidente desde 1998 y como presidente empezó en 2006.

-Dígame sus aficiones.

-Me gusta mucho el cine. Mi película preferida es 'Venganza' y salir con mis amigos. Adoro la gastronomía y probar cosas nuevas.

-¿Cuál es su plato preferido?

-Me encanta el jamón serrano. Y no me gusta nada el pollo.

-¿Cuántos trajes lució durante su reinado?

-Me hice tres completos, de color vino tinto, rosa y verde grisáceo y dos corpiños de manga larga.

-Su último viaje ha sido a...

-A Córdoba, a ver a la familia.

-¿Ha convencido a personas para apuntarse a su falla?

-Desde pequeña recuerdo mi nombramiento de fallera mayor infantil e invité a cuatro amigas y se hicieron falleras. Siempre he estado arraigada a mi comisión e intento arrastrar a todos los que puedo.

-¿Qué es lo que más le gusta de su comisión?

-Estar en el casal y juntarnos con las fallas de Ruzafa porque hay mucha 'germanor' entre todas.