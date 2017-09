Lola Palanca, candidata a fallera mayor infantil de Valencia 2018: «En mi quiniela de la corte había 55 niñas y no esperaba salir» La niña pertenece a la falla Doctor Olóriz - Arquebisbe Fabià i Fur ÁLEX SERRANO Viernes, 29 septiembre 2017, 00:17

Lola Palanca tiene las cosas claras. No deja de sonreír en toda la entrevista y muestra un aplomo y un saber estar atípicos para una niña de once años. Sabe por qué quiere ser fallera mayor infantil de Valencia aunque asegura que el nombramiento de corte le pilló por sorpresa.

-¿Te esperabas estar en la corte?

uEdad 11 años (16/4/2006). uEstudios Colegio Alemán.

-No, para nada. Yo tenía mi quiniela, me faltaban niñas por poner, tenía 55 en mi quiniela. No me lo esperaba para nada.

-¿Qué te dijeron en la falla cuando saliste elegida?

- Todos estaban llorando súper emocionados, no nos lo creíamos ninguno. Ninguna de mis amigas se lo creían. No todas estaban en la Fonteta viendo la gala, pero hubo bastantes allí.

-¿Qué es lo que más te gusta de las Fallas?

- Todo, pero las mascletaes y San José en mi falla, que hacemos una ofrenda que viene la corte y la fallera mayor de Valencia y la infantil a mi comisión a desayunar.

-¿Qué le dirías a los falleros si pudieras hablar con ellos?

-Que es una experiencia única, que lo voy a intentar hacer todo lo mejor que pueda, que les voy a representar muy bien y que no se preocupen, que supongo que lo haré bien y dejaré las Fallas en lo más alto.

-¿Qué acto te hace especial ilusión vivir en la corte?

- Creo que la Crida, la Ofrenda y San José en mi falla.

-¿Por qué crees que serías una buena fallera mayor infantil?

- Todas podríamos serlo, pero yo creo que podría ser muy cercana, expresarme bien creo, soy alegre...

-Recomiéndame una película y un libro.

-'Mascotas' y 'Harry Potter'.

-¿Cuál es tu sitio favorito en Valencia?

-Las torres de Serranos. Fui un domingo a verlas por dentro.

-¿Y tu asignatura favorita?

-Música. De mayor quiero ser profesora de música.

-¿Tienes algún color de traje en particular?

-Me gustan los de todos los colores, pero el mío de la presentación era rosa.

-¿Y alguna afición?

-Me gusta tocar el clarinete y estudiar música.