La Junta pide a los delegados que no tomen alcohol cuando acompañen a las cortes

El concejal Pere Fuset, antes de la presentación de la fiesta de Nochevieja. Martes, 5 diciembre 2017

El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha confirmado que el delegado de sector Paco Sivera ya ha sido apartado de sus funciones de acompañamiento de la corte tras las acusaciones de uso de un lenguaje machista referido a las jóvenes. Esta ha sido la primera medida que se ha tomado, pero no la única. De hecho, Fuset ha anunciado que la Junta ha comunicado la orden a los delegados de sector de que no pueden consumir alcohol mientras ejercen su trabajo voluntario, como por ejemplo, en el acompañamiento de la corte a actos oficiales. "Hemos pedido a la organización -en referencia a la directiva de la Junta- que vigile que estas personas no consumen alcohol".

Fuset ha añadido que es primordial preservar a la corte y ha apuntado que es un aviso a navegantes, para que no se vuelvan a repetir estos hechos. También ha indicado que ha escuchado a ambas partes y "el relato que han comentado las chicas me parece veraz y si los hechos son ciertos, porque yo no dudo de lo que han manifestado, son suficientes para ofenderse". Fuset no ha avanzado si darán el paso legal. Ha asegurado que etán estudiando la situación "y la coa no se va a quedar aquí".

Esta misma mañana, además, Fuset ha presentado el cartel de la fiesta de Nochevieja, con una fachada iluminada en azul y un fondo naranja. La celebración comenzará antes, a las 22.45 horas, con animación musical. A las 23.55 horas habrá un espectáculo de luces y a las 00 horas las campanadas. Se recibirá el año 2018 con un piromusical de Vulcano de tres minutos de duración y luego seguirá la música hasta la 1.45 horas.

La música correrá a cargo de cuatro disjockeys: Plan B, Rafa Star, Enric Montaner y Ley Dj. Los accesos a la plaza serán por la calle San Vicente con María Cristina; las Barcas y Marqués de Sotelo y las salidas por Barcelonina; Cotanda;Correos y En Llop.

En esa última noche del año habrá más vigilancia policial y refuerzo de urinarios y transporte