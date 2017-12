La Junta Central Fallera niega que se pidiera una memoria detallada para los premios de teatro La vicepresidenta de Cultura, Inma Guerrero, responde a las críticas de una empresa que optaba a los espectáculos de las galas LOLA SORIANO Miércoles, 20 diciembre 2017, 21:59

La vicepresidenta y responsable del área de Cultura de la Junta Central Fallera, Inma Guerrero, asegura que no se puede entender el malestar manifestado por una de las empresas que optaban a los espectáculos de las galas de la cultura porque “a todos pedimos lo mismo en la propuesta. No exigimos que explicaran al detalle los números y no se pidió una memoria”.

Con esta afirmación argumenta que no está de acuerdo con las críticas realizadas por otra empresa que el martes reconocía que sí le habían pedido que la propuesta fuera detallada. El miércoles mismo Julián Carabantes, que hizo público su malestar por este tema, insistió en que “de forma verbal me pidieron que detallaran todos los números y no entiendo por qué ahora piden que participen las fallas con la productora cuando eso tenía que haber estado previsto antes, no ahora”. Consultadas las bases, en el apartado del plazo de presentación se pide que las propuestas “estén guionizadas”.

Mientras que el colectivo que coordina Julián Carabantes manifestó su malestar porque se pide ahora a las fallas ganadoras de los playbacks que colaboren con la empresa a la que le concedieron el espectáculo después de conocerse la decisión, Guerrero añade que en el proyecto de Al TV “ya se incluía la propuesta de que las fallas participaran con los playbacks, pero había que esperar a conocer qué comisiones eran las ganadoras para poder proponerlo”.

En cuanto a la petición de que las fallas no lleven sus decorados, Guerrero añade que se trata de economizar el tiempo. “La gala dura tres horas, con la concesión de los premios, y no se puede parar el espectáculo para cambiar varias veces para instalar el decorado de cada falla”.

En cuanto a la empresa que llevará la iluminación y sonido, Guerrero afirma que será Espectáculos Mas.