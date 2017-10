La jaima y zona de actividades de Telefónica irán donde la antigua carpa de Convento LOLA SORIANO Miércoles, 18 octubre 2017, 00:44

valencia. Las fallas, la carpa tipo jaima y la zona de actividades de Ribera-Convento Santa Clara (Telefónica) ya tienen nueva ubicación. Las dos fallas se trasladarán al final de Calvo Sotelo, justo antes de realizar el giro a la calle Xàtiva, enfrente del instituto Luis Vives para mejorar la seguridad de las mascletaes de la plaza del Ayuntamiento por la alerta antiterrorista.

Las carpas que montan tipo jaimas, sin cerramientos, y el área de juegos se reubicarán en la calle Xàtiva, justo donde Convento montaba su carpa y que el Ayuntamiento prohibió montar en 2017 alegando motivos de seguridad en las evacuaciones. «Estarán desde la parada del metro, una vez salvada la estación, hasta la gasolinera», indicó la concejal de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato. Añadió que «si bien el vial tiene cinco carriles, sólo se ocupará un carril y medio».

El presidente de Telefónica, Marcos Chico, explicó que su zona de actividades se reducirá para amoldarse a las condiciones de seguridad. Pasarán de 9 metros de ancho a 4,5 metros y tendrán que hacer un estudio con los artistas para ver si las fallas caben completas.

El punto donde se instalarán las jaimas es demarcación de Convento y la Ferroviaria. Desde Convento, su presidente, Santiago Ballester, explica que «por ser una falla amiga no ponemos problema, pero que quede claro que en 2017 nos tumbaron la carpa por seguridad y ahora conceden otra en el mismo punto por seguridad». Añade que «igual que nos llamaron para decirnos que no la poníamos, también me hubiera gustado que nos llamaran ahora».