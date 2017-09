La Interagrupación llama a filas a los presidentes Palau. Asamblea de presidentes sin la presencia de Fuset. / irene marsilla El colectivo reunirá a las más de 380 fallas para acordar medidas ante la ausencia de Fuset en asambleas y plenos de la Junta LOLA SORIANO Martes, 26 septiembre 2017, 00:58

valencia. El Palau de la Música acoge esta noche la asamblea mensual de presidentes, una jornada que se plantea algo tensa después de las dos incomparecencias del concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, en estas reuniones donde las comisiones plantean sus problemas pendientes de resolver.

La decisión sine die de Fuset de no presidir estos encuentros hasta que no se decida si se quiere o no convocar un congreso fallero para definir la relación del Ayuntamiento y las fallas está generando una gran inquietud entre las comisiones que ven como queda menos de medio año para las Fallas de 2018 y hay pendientes muchos puntos de la organización de la fiesta por tratar.

La situación de incertidumbre ha llegado a tal extremo que la Interagrupación, que engloba a la mayoría de comisiones de Valencia, ha llamado a filas a los presidentes.

El objetivo no es otro que analizar la situación que se ha generado tras la ausencia del concejal Pere Fuset en las asambleas y en los plenos de la Junta Central Fallera y tratar de aunar posturas. Ya que de momento, no ha presidido dos asambleas, y faltará ver si acude hoy, y el 12 de septiembre tampoco estuvo presente en el pleno de la Junta, donde sí confiaban verle y donde varios delegados de sector acabaron pidiendo al edil que reconsiderara su postura y que volviera para cumplir con las obligaciones del cargo.

La Interagrupación ha convocado la reunión con los presidentes para el jueves 5 de octubre. En principio, se había estudiado citarlos en los salones del museo de la Ciudad Fallera, donde hace dos años convocaron a los presidentes para negociar la nueva clasificación de fallas, pero finalmente se ha pensado en un casal de grandes dimensiones, como Gayano Lluch.

La convocatoria se anuncia como una reunión para explicar la difícil situación actual, por la ausencia del concejal y la delegación de la presidencia de asambleas y plenos en el vicepresidente primero de la Junta, Javier Tejero, lo que los falleros consideran inoperativo, puesto que el representante de la Junta tiene que escuchar las demandas de los falleros y trasladarlas posteriormente al edil, pero no puede decidir.

En esta 'cumbre' se escucharán las opiniones y se determinará si se toman o no acciones de forma colectiva. De antemano no se han apuntado medidas, pero tampoco se descarta ninguna. A la pregunta de si se ha llegado a plantear la realización de protestas, el presidente de la Interagrupación, Jesús Hernández, explica que «no hay decisiones tomadas. Queremos escuchar a las fallas, pero salir a la calle siempre es una opción, aunque es lo último que nos gustaría hacer».

Si bien al parecer alguna entidad se cuestionó hacer algún acto de protesta al inicio de la gala en la Fonteta del pasado sábado, que no se llevó a cabo, colectivos como la Interagrupación se desmarcaron de inmediato porque tenían muy claro que se trata de una velada donde las protagonistas son las candidatas y las comisiones. También han surgido las voces de algunos falleros que piden que se rebaje la tensión y se busque un clima de diálogo.

Ahora, en esta reunión del día 5, estudiarán las vías para tratar de revertir la situación. De hecho, en julio ya se reunieron representantes de colectivos falleros con la directiva de la Junta y asesores para calmar los ánimos y el diálogo ha continuado tras el verano.

Lo que sigue también pendiente es que el alcalde de Valencia, Joan Ribó, reciba a la Interagrupación. Este colectivo pidió audiencia tras la polémica encuesta fallera y la decisión de ausentarse de Fuset. Desde alcaldía les contestaron que buscarían una fecha en la agenda tras el verano, pero previsiblemente se cerrará septiembre sin haber obtenido respuesta.

En otro orden de cosas, en el mundo fallero se habla del posible cambio de funciones del asesor del concejal, Amadeu Mezquida, para dedicarse a preparar la próxima campaña electoral -ya que él dirigió la última de Valencia- y se han escuchado nombres de posibles candidatos al cargo como Pepe Martínez Tormo, que fue secretario de la Junta y que no continuó en el cargo tras exigir a la corte de 2016 que firmara unas normas de vestimenta.