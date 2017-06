Hernández: «Fuset entra en otro charco tras su reprobación»

Al mundo fallero no le ha gustado nada el cuestionario formulado por el Ayuntamiento a las comisiones sin previo aviso. Con estas palabras describe el malestar creado Jesús Hernández, presidente de la Interagrupación, colectivo que representa a la mayoría de las fallas. De hecho, el enfado es tal, que la Interagrupación tratará en su junta directiva prevista para el lunes este asunto.

A la espera de una opinión colectiva, su máximo dirigente indica que él fue uno de los entrevistados y que no supo que el sondeo era para el Ayuntamiento. Explica que ha sido una encuesta «desafortunada en tiempo y lugar». Realiza esta afirmación porque, según Hernández, Fuset les había prometido hacer una «reunión extraordinaria con los presidentes para analizar si es necesario un congreso fallero o no y no entendemos que haga una encuesta sin avisar y con preguntas políticas, algo que no tiene cabida en un informe fallero».

Según Hernández «de nuevo Fuset entra en un charco innecesario. Creo que está crispando mucho a las fallas y a los presidentes y la encuesta no es una manera de calmar las aguas». Opina «que se debería de haber consensuado antes de hacer preguntas desagradables, como las políticas o las referidas a la desvinculación de las fallas de los pueblos». Indicó que «al parecer, se ve que Fuset no ha tenido bastante con la reprobación».

Rafael Ferraro recuerda que los casales «son plurales y no tienen ideología alguna»

Por su parte, el presidente de la Federación de Fallas de Especial, Rafael Ferraro, se mostró ayer contundente a la hora de resaltar que las Fallas «son plurales y no tienen ideología». Tras mostrar su sorpresa por las preguntas incluidas, Ferraro aseguró que la encuesta debería centrarse «únicamente en temas de gestión, no en cuestiones políticas o personales». Lamentó que se haya realizado con dinero público. «El Ayuntamiento tiene que entender que en las Fallas convergen todo tipo de ideologías y son escuela de convivencia».

El responsable de la Federación de Fallas de Primera A, Francisco Romero, mostró su sorpresa por la tipología de la encuesta. Aunque no la había recibido, rechazó que se planteen cuestiones relacionadas con las preferencias de voto de los falleros.

Para el presidente del Casal Bernat i Baldoví, Óscar Rueda, «son preguntas sensibles y quizás el procedimiento no se haya sido el adecuado. Deberían haber optado por encuestas telefónicas que garanticen el anonimato». A su juicio, «no tenemos la seguridad de que las respuestas queden anónimas para el Ayuntamiento». A la concejalía reclamó, «tanto que hablan de transparencia», que hubiese comunicado previamente la realización del sondeo.