El Grupo Popular y Ciudadanos critican el presupuesto de Fallas Viernes, 3 noviembre 2017, 00:22

El presupuesto municipal para Fallas será de 2,3 millones de euros, 53.000 euros más, tal como indicó el concejal Pere Fuset. El concejal Félix Crespo, explica que es un presupuesto «irreal». Lamenta «que aumenten de 55.000 euros a 80.000 euros la partida para pagar a la SGAE, cuando no está cerrada la negociación. Los que criticaron los derroches, han aumentado los gastos en muchos actos. Tampoco se sabe nada de qué hicieron con los presupuestos participativos». La concejal de Ciudadanos, Amparo Picó, dijo que es un presupuesto «irreal. No han promocionado las Fallas tras el reconocimiento de la Unesco y no han subido la subvención a la Interagrupación».