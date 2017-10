«Tengo muchas ganas de vivir las mascletaes en el balcón»

valencia. Aitana Gómez tiene los pies tan asentados en el suelo que le da apuro decir que de mayor quiere ser psicóloga. Así es la representante de Exposició-Mícer Mascó en la corte de honor infantil.

-¿Te esperabas estar en la corte?

-La verdad es que no me lo esperaba para nada porque las 73 teníamos posibilidades.

-¿Qué es lo que más te gusta de las Fallas?

-La plantà. Es un momento muy importante para los falleros porque empiezas a ver la falla.

-¿Cómo vives esa noche en tu comisión?

-Pues hacemos una cena. La fallera mayor infantil hace una cena porque se estrena, es como el primer acto de las Fallas. Yo este año hice una cena con los infantiles que me acompañaron.

-¿Qué le dirías a los falleros si pudieras hablar con ellos?

-Que disfruten las Fallas como las voy a disfrutar este año porque al fin y al cabo el año de corte sólo se vive una vez y lo voy a disfrutar y les diré que disfruten conmigo.

-¿Qué acto te hace especial ilusión vivir dentro de la corte de honor?

-La Crida y las mascletaes en el balcón del Ayuntamiento.

-¿Por qué crees que serías una buena fallera mayor infantil?

-Soy una amante de las Fallas y podría representar muy bien a Valencia.

-Recomiéndame una película y un libro.

-Up. La serie de Stilton me gusta mucho.

-¿Cuál es tu sitio favorito en Valencia?

-Las torres de Serranos y el centro.

-¿Y tu asignatura favorita?

-Inglés. Mi cole es bilingüe.

-¿Qué quieres ser de mayor?

-A ver, tengo algo pensado pero no creo que sea eso...

-Uy, ¿por qué?

-No, si a mí me encantaría, pero es difícil. Dices, «profesora», y acabas siendo todo menos eso. Pero me gustaría ser psicóloga.

-¿Cuál es tu color de traje favorito?

-Me gustan los tonos oscuros. El mío de fallera mayor infantil fue miel, caramelo. Me gustan esos colores porque llaman la atención.