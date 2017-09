Fuset sigue sin asistir a la asamblea de presidentes de falla El jurado, tras la asamblea de ayer. / irene marsilla La Interagrupación está a la espera de que el alcalde los reciba tras las confrontaciones con el concejal y la publicación de la polémica encuesta LOLA SORIANO VALENCIA. Miércoles, 6 septiembre 2017, 00:52

No asistió a la última asamblea de presidentes de falla antes de las vacaciones y tampoco estuvo ayer. El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, sigue sin acudir a la asamblea soberana donde los presidentes toman las decisiones. En junio Fuset ya explicó en rueda de prensa que no volvería a presidirlas hasta que se decidiera si querían un congreso. Ayer no estuvo presente en la elección de los jurados de las falleras mayores de Valencia de 2018. Si bien a principios de julio sí hubo un acercamiento entre la directiva de la Junta y la Interagrupación y delegados de sector, la concejalía de Cultura Festiva no se ha reunido con dirigentes de fallas.

La Interagrupación está a la espera de una reunión con el alcalde Joan Ribó. El colectivo fallero le envió una carta para exigir eliminar la encuesta, el cese de los responsables y la asistencia de Ribó en una asamblea. Nada se ha escuchado.

Anoche la Junta dio a conocer los jurados nombrados por el Ayuntamiento: Inma Atienza, de falla Linterna; Teresa Estevens, de la corte en 2001; y Natalia Bisbal, fallera mayor infantil en 1997. Para jurado de la corte mayor, Fuset nombró a Vicent Sempere, de falla La Bolseria; Arantxa Bartual, de Na jordana; y Estefanía López, fallera mayor de Valencia en 2015. Además los presidentes añadieron con sus votos a Jesús Montiel, Antonio Guisado, Francisco Nieto y Borja Sanz para el jurado infantil, y a Cristina Estevez, José Luis Aparicio, Raquel Royuela y Carlos Tuset para la fallera mayor.