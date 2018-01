Fuset quiere lograr la paridad en la elección del jurado de falla Los presidentes tendrán que votar si prefieren la propuesta de la Junta, la de los sectores o volver a la designación como pide la Interagrupación LOLA SORIANO Miércoles, 24 enero 2018, 00:29

Valencia El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, quiere lograr la paridad en la elección del jurado de fallas, por eso presentó ayer una propuesta en el pleno de la Junta Central Fallera -que ya avanzó LAS PROVINCIAS- para que en el sistema del sorteo haya tres bombos, uno solo de mujeres, un segundo de hombres y un tercero de personas con al menos cuatro años de experiencia.

El edil comparó esta iniciativa que quiere impulsar con el mundo de la política y dijo que «igual que en la política se pusieron cuotas para buscar la paridad, en este caso se trata de lo mismo con la idea de garantizar que los jurados sean mixtos y no como el pasado año, que hubo secciones como la de Especial en la que nombraron once jurados y eran todo hombres».

Entre los presentes en el pleno, Miguel Guillot, explicó que no entendía por qué tenía que haber un bombo para mujeres y otro para hombres. «Yo pienso que mejor no se eligiera por bombos, sino por designación del secretario general, pero si hay un bombo para hombres y otro para mujeres creo que no es que sea injusto sino que sería machista porque el jurado debe ser de personas sin diferenciar sexos».

La exaltación de Rocío Gil se amenizará con dolçaina y la de Daniela Gómez con acrobacias

Entonces, Fuset respondió que «no hay otra manera de garantizar la igualdad estadísticamente». Añadió que en el último curso de formación de jurados «ha habido un 41% de mujeres inscritas y el pasado ejercicio cerca del 35%, pero en otros años el porcentaje no representaba más del 10%». También dijo que «la libertad no es sólo de acceso -en referencia a hacer el curso- sino de llegada, es decir, de ser jurado». Y de nuevo lamentó que en Especial el año pasado todos fueran once hombres. Llegado este punto comentó que «existen elementos correctores o de discriminación positiva».

Por su parte, los delegados de sector aseguraron que querían seguir con el sistema de tres bombos, pero por años de experiencia, e incluyendo entre las incompatibilidades a los poetas o colaboradores de artistas. Y Jesús Hernández, presidente de la Interagrupación, lanzó la idea de volver al nombramiento directo de los jurados por parte del secretario general.

De todos modos, serán los presidentes en la próxima asamblea los que tendrán que elegir una de las tres propuestas o incluso incluir enmiendas.

Por otro lado, ayer se anunció que el espectáculo de la exaltación de Rocío Gil contará con la música de dolçaina de la colla El Cudol y la de Daniela Gómez de las acrobacias de Dinamic (Mislata).