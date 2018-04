Fuset confirma en la asamblea su negativa a reunirse con la Interagrupación El edil rechaza sentarse a hablar con Hernández «porque no se ha demostrado eficaz» LOLA SORIANO Miércoles, 25 abril 2018, 07:54

El presidente de la Interagrupación de fallas, Jesús Hernández, solicitó anoche en la asamblea de presidentes una reunión con el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, y la respuesta recibida fue un 'no'.

El edil el mismo sábado que insultó a la Interagrupación y llamó «putos mafiosos» a sus directivos ya les advirtió, según recordó anoche Hernández, que no aceptaría nunca una propuesta de esta entidad y que no volvería a llamarles para consultar temas, pero anoche rechazó la propuesta de forma expresa.

Fuset dijo que «las fallas y el Ayuntamiento, y yo como concejal, estamos condenados a entendernos, pero eso no puede ser la condición sine qua non porque no se ha demostrado eficaz en los últimos tiempos».

Fuset añadió que en las fallas «hay 100.000 falleros, no sólo usted y yo. Quiero que evitemos ciertos comportamientos, como los comentarios de 'voy a por ellos' que ha hecho escudándose en las siglas de las fallas».

El edil no aceptó como interlocutor válido a la Interagrupación ni a Hernández y concluyó diciendo que «le garantizo que los 381 presidentes de falla, delegados de sector, fallas y Ayuntamiento se van a entender porque no tienen otra solución que entenderse».