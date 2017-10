Fuset da la cara en la asamblea cinco meses después La asamblea fue muy concurrida. / m. molines El edil pide la vuelta a la normalidad y los presidentes exigen que se desatasquen los trámites y subvenciones LOLA SORIANO Miércoles, 1 noviembre 2017, 00:53

valencia. La asamblea de presidentes de falla que se celebró anoche en el Palau de la Música volvió a estar presidida por el concejal de Cultura Festiva y presidente de la Junta Central Fallera, Pere Fuset. El edil regresó al máximo órgano soberano de las Fallas después de cinco meses de ausencia.

El concejal, en su discurso inicial, hizo una llamada a la corresponsabilidad. Apuntó que era necesario para llegar a acuerdos como los ya alcanzados en temas como subvenciones o la consulta del bando apostar por el «camino de la cooperación que necesita respeto mutuo, diálogo fluido y esfuerzo».

En sus primeras palabras quiso dar la gracias a los presidentes presentes, ya que recordó que ayer muchos estaban celebrando «ya no digo Halloween, pero sí Todos los Santos». También hizo una declaración de intenciones y avanzó que «creo que lo más útill para avanzar es que me centre en hablar del futuro».

El edil mantiene la votación del congreso falleroLas fallas solicitaron que no haya más plantes del concejal

También dio las gracias a los presidentes que «durante mis meses de ausencia me habéis hecho llegar críticas de forma educada, sugerencias y también algunos apoyos».

A modo de disculpa, dijo que lamentaba «si alguien en algún momento se haya podido sentir desamparado, nada más lejos de mi intención». Y recalcó que «nunca he dejado de mi responsabilidad y gestión en la casa grande».

Acto seguido reconoció el esfuerzo del vicepresidente primero, Javier Tejero, que le ha sustituido en la asamblea estos cinco meses. Insistió que «vuelvo para hablar de Fallas y sólo Fallas, que es lo que motiva el trabajo voluntario de los presidentes de falla y también el mío».

Concluyó la intervención diciendo que vuelve tras una reflexión meditada y consultada con falleros.

En el turno de ruegos y preguntas, desde la falla Norte-Doctor Zamenhoff le preguntaron si podía dejar la convocatoria de la votación sobre el congreso para después de Fallas y dijo que no. «Entiendo que he regresado antes de la votación para que no se condicionara a mi vuelta, pero la hoja de ruta debe seguir» y enumeró varias fallas que habían pedido el congreso.

El turno de palabra más duro fue el de Rafa Ferrando, de Isabel la Católica, que recordó a Fuset que decidió faltar a la asamblea de junio «porque sabía que iba a ser una asamblea dura por la encuesta. Y le pidió que «si vamos a pasar página, de verdad empecemos de cero». Ferrando también le argumentó que en las asambleas venimos a hablar de problemas de Fallas, hasta los que se crean desde la mesa».

Acto seguido le pidió que «como la asamblea es soberana, acate o que se decida». Fuset respondió que había regresado y que acataba la decisión de la asamblea.

Sobre la vuelta del concejal Pere Fuset a la mesa presidencial, los colectivos falleros consultados por LAs PROVINCIAS afirmaron ayer que ya tocaba que volviera y que hay que ponerse a trabajar por las Fallas.

El presidente de la Interagrupación, Jesús Hernández, que ayer ya habló por teléfono con el edil, opinó que «es positivo que vuelva. Ya era hora. En realidad, no se tenía que haber ido nunca». Y añadió que «ahora toca empezar a trabajar por temas que nos preocupan a todos como el pago de las subvenciones, adelantar las concesiones de permisos, perfilar el bando de fallas o saber cuándo podremos montar las carpas».

El presidente de la Federación de Fallas de Especial, Rafael Ferrando, indicó que le parece «bien que vuelva Fuset a las asambleas. Lo que tenía que haber hecho es no irse. Esperamos que no vuelva a haber más enfados ni que se tomen decisiones que afecten a la colectividad». Añadió que es momento de «centrarse en las Fallas porque estamos en el último cuatrimestre. Tiene una labor inmensa por hacer». Y opinó que «una cosa es que se produzcan enfados, pero el edil no puede renunciar a su responsabilidad de ser concejal». Sobre la decisión de adelantar el anuncio del regreso a una quincena de falleros, respondió con una pregunta: «A quién representaban esos falleros. Desde luego yo no fui porque no voy donde no me llaman».

El presidente de la Federación de Fallas de Primera A, Francisco Romero, que fue informado por el propio edil del regreso en la noche del lunes, explicó que su opinión era favorable. «Me parece muy bien que vuelva. Era lo que tocaba porque hay que ponerse a trabajar por las Fallas y lo que haya que tirarse a la cara, en otro sitio». Romero recordó que él siempre había apostado por tender puentes de diálogo «porque era preciso acercar posturas». Y añadió que lo que esperan «es que no haya más espantadas». Metafóricamente le recomendó que «se tome la pastilla de la buena conducta y que lleve un capote de torero para despejar el terreno en pro de las Fallas».

Uno de los presidentes de falla que precisamente pidió que Fuset regresara antes de la votación de si congreso sí o no, Rafa Ferrando, de Isabel la Católica, recordó ayer que «la obligación de Fuset era estar. Por lo tanto, bienvenido sea, pero que quede claro que eso no debe suponer un cheque en blanco a la gestión». Añadió que «el edil se fue cuando quiso y regresa cuando ha querido porque los falleros llevamos pidiéndolo hace tiempo». También explicó que Fuset «ya ha dado dos discursos positivos, cuando entró como concejal y cuando pidió perdón tras la reprobación. El problema es si los discursos se quedan en palabras y no en hechos». Ferrando celebró que las asambleas «vuelvan a la normalidad porque teníamos una mesa que no podía dar respuesta».

La última vez que Fuset asistió fue en la asamblea ordinaria de mayo y, aunque en un principio estaba previsto que regresara a finales de noviembre, ya que durante estos meses ha insistido en que su hoja de ruta era no volver hasta que los falleros votaran si querían o no convocar un congreso, anoche dio la cara y asistió a la cita antes de que se produzca la votación del día 14.