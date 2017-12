Fuset califica de excepcional el caso de apartar a un delegado Miércoles, 13 diciembre 2017, 00:41

En el pleno de ayer el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, quiso rebajar la polémica del delegado apartado de sus funciones por utilizar presuntamente comentarios machistas con la corte. El edil se limitó a decir que reitera su «confianza y pido respeto al trabajo voluntario de la Junta. Y no me gustaría que ningún tipo de excepcionalidad pueda atacar la imagen de la Junta». La manifestación fue contestada por un delegado, Gabi Aranaz, que lamentó que el edil informara a los medios «y no en el foro que toca, que es el pleno. Me sentí dolido. Salimos por temas negativos. Pido por una vez que salga a defendernos», indicó. En el pleno acudió la fallera mayor, Rocío Gil, que dio las gracias a los presentes por el trabajo que realizan en pro de la fiesta. Le acompañó su corte. Quien no estuvo fue el delegado afectado, Paco Sivera.