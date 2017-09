Los falleros piden a Fuset que cumpla con sus obligaciones y presida las reuniones

valencia. Los delegados de sector y la Interagrupación pidieron ayer de forma unánime en el pleno de la Junta Central Fallera que el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, no eluda sus responsabilidades y vuelva a presidir los plenos y las asambleas.

Los delegados de sector y el presidente de la Interagrupación de fallas, Jesús Hernández, pusieron 'falta' al edil y reclamaron de forma unánime a la mesa del pleno, representada por el vicepresidente Javier Tejero y el secretario general, Ramón Estellés, que transmitieran al concejal la urgente necesidad de que vuelva a ponerse al frente de sus funciones.

El primero en pedir el regreso de Fuset fue el delegado Ximo Esteve, en nombre de las fallas de Mislata. Paco Sivera, delegado de Benicalap fue muy claro al decir que «la mayoría de delegados y presidentes queremos que vuelva por sentido de la responsabilidad y por una mínima ética y moral. Todos estamos en la Junta trabajando gratuitamente por la fiesta y creo que el presidente, Fuset, debe valorarnos más». Incluso le afeo que «no me parece bien que no venga a asambleas ni a plenos para estar con nosotros y sí presida actos como la presentación de jurados, la Fonteta o la asamblea extraordinaria con la llamada del alcalde».

Más contundente fue Hernández, como presidente de la Interagrupación y la agrupación de Rascanya. Exigió que «deje de jugar, que no actúe como un niño y que ejerza sus responsabilidades porque para eso ha sido elegido por la ciudadanía». Hernández se preguntó si es que Pere Fuset, «que ya abandonó a los presidentes y ahora no realiza sus funciones en el pleno va a ser consecuente con sus últimas palabras y no va a ir a la asamblea extraordinaria donde se nombra a la fallera mayor de Valencia» y añadió que se deje de juegos. Luis Cócera, delegado de Benimaclet, añadió la petición de que «Fuset dé la cara y solvente los problemas de las comisiones». Si bien desde la mesa, el vicepresidente de la Junta, Javi Tejero, facilitó un número de teléfono y un correo electrónico para aquellos colectivos que quieran resolver dudas de la concejalía, delegados como Ángel Santamaría aclararon que eso no es una solución recordando que los presidentes también trabajan. Por su parte, el secretario general, Ramón Estellés, dijo que el día que Fuset decida regresar «se avisará, no será por sorpresa».

Los asistentes también exigieron tener información de si el refuerzo de seguridad afectará al cambio de plantà de fallas o de carpas.