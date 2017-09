«A los falleros les diría que no se peleen tanto con los vecinos»

valencia. A Daniela se le escapan las carcajadas en cada palabra. Sus respuestas van cargadas de significado. Se atreve incluso con la siempre complicada relación entre los falleros de toda la ciudad y los vecinos.

-¿Te esperabas estar en la corte?

CORTE FALLERA INFANTIL uEdad 11 años (27-8-2006) uEstudios Colegio Santa María Marianistas de Alboraia

-Qué va. Estábamos todas las niñas juntas y dijimos que nos íbamos a abrazar cuando empezaran a decir los nombres. Y dijeron el mío y me abrazaron todas y no me soltaron, y yo, «vale, gracias, pero tengo que salir». No podía parar de llorar.

-¿Qué es lo que más te gusta de las Fallas?

-La Crida y las mascletaes.

-¿Desde cuándo eres fallera de tu comisión?

-Desde que nací. Cuando se casaron, mi madre se apuntó a la falla de mi padre.

-¿Qué haces durante el año en tu comisión?

-Hago playbacks y como mi padre es poeta, escribe el teatro y en la presentación hacemos un miniteatrillo. Este año le dije que si podía salir en la obra si no estaba en la corte pero ahora no voy a poder, claro. También me gusta participar en la junta de la falla.

-¿Qué le dirías a los falleros si pudieras hablar con ellos?

-Que no se peleen tanto ellos y los vecinos y que los vecinos se aguanten un poco que sólo es una semana, que no estamos todo el año con los petardos.

-¿Qué acto te hace especial ilusión vivir en la corte?

-Pues la Crida o las mascletaes.

-¿Por qué crees que serías una buena fallera mayor infantil?

-Porque representaría muy bien a Valencia y porque me haría mucha ilusión.

-Recomiéndame una película.

-Mi película favorita... tengo muchas, pero me gusta La Bella y la Bestia.

-¿Cuál es tu sitio favorito en Valencia?

-La Ciudad de las Artes y las Ciencias.

-¿Y tu asignatura favorita?

-Me gusta música.

-¿Tienes algún color de traje en particular?

-El azul celeste clarito o el rosa.

-¿Y alguna afición?

-La música, toco el clarinete, y jugar con mis hermanos.