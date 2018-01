Los falleros acusan al Ayuntamiento de iniciar otra polémica escudándose en la mujer EFE La Interagrupación, Especial y Primera A exigen tener libertad en los monumentos y verbenas y recuerdan que en las directivas hay igualdad de género LOLA SORIANO VALENCIA. Viernes, 19 enero 2018, 01:33

Los principales colectivos del mundo fallero cargan contra el Ayuntamiento de Valencia por generar una nueva polémica en la fiesta escudándose en la mujer. El martes se reunirá en el Consistorio la nueva comisión de Igualdad de Género en las Fallas, creada a petición del Consell de les Dones para estudiar el papel de la mujer en la fiesta; cómo se representa en los ninots o qué canciones machistas se deberían de evitar en las verbenas , pero la Interagrupación y las federaciones de Especial y Primera A tienen claro que el Consistorio ha generado una polémica inexistente y otra vez a costa de la mujer.

En el mundo fallero aseguran que no les ha gustado nada el nuevo intento del Ayuntamiento de Valencia de entremeterse en la fiesta escudándose en el papel de la mujer a cuenta de los ninots y de la música de las verbenas.

Si las comisiones ya tuvieron que pedir cuentas de las normas de vestimenta y protocolo que obligaron a firmar a las trece aspirantes a fallare mayor en 2017 -donde se les exigía no llevar faldas cortas, ni escotes ni transparencias- y que tuvieron que retirar tras las protestas de los presidentes, ahora aseguran que estarán atentos a este tema porque indican que la polémica está alejada de la realidad.

Los colectivos recuerdan que las fallas son pura sátira y la crítica se aplica a todos por igual

La reacción es unánime. Aseguran que la mujer es el centro de la fiesta, ya que se le rinde pleitesía y dejan caer que quienes lanzan estas ideas no parecen estar enterados de la realidad: en las comisiones cada vez más hay mujeres presidentas y en las juntas hay igualdad de género. Uno de los colectivos que trató el miércoles el tema es la Interagrupación. Tenían reunión mensual y el asunto salió a la palestra. Su presidente, Jesús Hernández, explicó que han decidido esperar a ver qué dice el Consistorio. «Entendemos que no tiene justificación porque las fallas bajo ningún concepto son machistas, al revés. Los actos son en honor a la mujer».

Hernández, con datos en mano, asegura que «hay más mujeres censadas que hombres y en las directivas, el 49% de componentes son mujeres. Estos son datos muy evidentes y nadie prohibe a una mujer ser presidenta porque es voluntario».

En cuanto a la posible elaboración de un listado de canciones machistas que se deberían evitar, Hernández opina que «no hay que meterse con las fallas porque ya evolucionan por sí solas». Y el presidente de la Interagrupación concluye que «las fallas ya saben lo que es correcto o no». En cuanto a la propuesta de revisar cómo se retrata a las mujeres en los ninots, Hernández indica que «el que no quiere entender las fallas... En las fallas se emplea la sátira y se critica a todos».

Desde la Federación de Fallas de Especial, el presidente, Rafael Ferraro, se pregunta: «¿Va a volver la censura y la figura del censor?». Argumenta que «cada uno es libre y que nos dejen ser responsables de nuestras acciones». Y añade que las fallas «ya eran democráticas antes de que hubiera democracia».

Ferraro también recurre a los datos reales y explica que en su comisión, Reino de Valencia-Duque de Calabria, «hay más mujeres que hombres y en la directiva hay más presencia femenina que masculina». Sobre las recomendaciones de no usar canciones machistas, Ferraro responde: «Igual le sacamos punta al tema en alguna crítica de la falla. El lema es '¡Eixa boqueta!', sobre los comentarios que hace la gente, y el asunto vendría bien».

Desde la Federación de Primera A, su presidente, Francisco Romero, opina que «se ha creado una polémica inexistente» y añade que «lo que hay que hacer es dedicar los esfuerzos a otras cosas, como ayudar a promocionar la fiesta o visibilidad a la mujer». De hecho, el pasado domingo esta federación entregó el premio 'Una de primera' a una mujer empresaria, Ana Subia (gerente de una bodega) para reconocer su labor y en años anteriores lo han recibido la deportista Anabel Medina; la directora de banda Beatriz Fernández y la investigadora Ana Lluch.

El gremio

En cuanto a la reunión del martes, donde se espera la asistencia de otros colectivos e incluso se barajó invitar al gremio de artistas, a fecha de ayer los artistas no habían recibido la invitación. A pesar de ello, el portavoz del gremio, Ximo Esteve, indicó que «ahora no tenemos tiempo de acudir a estas reuniones porque estamos preparando las piezas de la Exposició del Ninot y las escenas porque las Fallas están ya encima. Si quieren llamarnos cuando pase la fiesta...». Y añade que «no hay tanta urgencia porque las posibles sugerencias que hagan no son de aplicación para este año».