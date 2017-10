Las primeras horas de reinado de las falleras mayores de Valencia 2018, Rocío Gil y Daniela Gómez

Rocío Gil y Daniela Gómez, las falleras mayores de Valencia 2018, se han despertado hoy de su sueño y ya han ejercido sus primeros actos de embajadoras de las Fallas. A pesar de que las dos jóvenes celebraron por la noche en sus casales la buena noticia, hoy se han levantado bien pronto para cumplir con su agenda fallera.

Esta mañana en la casa de los abuelos de Daniela se seguía respirando felicidad. A las 08.30 horas la fallera mayor infantil ya estaba en pie para desayunar y prepararse de cara a su primera jornada oficial de reinado. “Estoy muy contenta. He dormido muy bien tras los nervios de los días anteriores”, comenta.

Acompañada de su madre y su abuela, ha recibido las primeras felicitaciones de los vecinos que la reconocieron en el patio de la finca mientras aguardaba la llegada de los representantes de la Junta Central Fallera. Tras la ronda de entrevistas, toca prepararse para el acto de proclamación de esta tarde.

Daniela a las 9.15 horas ya salía de casa para atender a LAS PROVINCIAS y acudir, junto con la vicepresidenta de Comunicación y Promoción Exterior de la Junta Central Fallera, Montse Catalá, a recoger a Rocío Gil. Ambas, nada más verse, se han fundido en un abrazo y han comentado que estaban muy animadas y con ganas de disfrutar de cada minuto. “Las Fallas son Patrimonio de la Humanidad y tendrán mucha repercusión. Nosotras estamos preparadas para ser las embajadoras de Valencia”, ha indicado Rocío de forma firme y segura.

Rocío también se había levantado pronto. “Anoche vivimos una noche mágica. En el casal cantamos el himno de la Mercé. Y esta mañana me he levantado pronto y he desayunado con tranquilidad para llevar bien la jornada. He tomado tostadas, jamón york, cereales y café con leche”, ha comentado Rocío.

Una vez juntas, Rocío y Daniela han tenido tiempo para pasear por el jardín de Parcent, leer el reportaje de LAS PROVINCIAS y desplazarse a las sedes de los medios de comunicación para realizar entrevistas.

A mediodía tenían que estar pendientes de los preparativos, peinarse de valencianas y ataviarse con el traje de valenciana ya que en unas horas, concretamente a las 19 horas, asistirán al Hemiciclo del Ayuntamiento para ser proclamadas falleras mayores de Valencia.

Galería. En casa de la fallera mayor de Valencia, Rocío Gil.