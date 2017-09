Las falleras mayores del año del 'Patrimonio' se despiden Raquel Alario asegura que le gustaría que la corte tuviera más voz La joven comenzará a trabajar en octubre en el Instituto de Biomecánica y Clara Parejo ya cursa Primero de la ESO LOLA SORIANO Sábado, 23 septiembre 2017, 01:28

valencia. Cada año una joven y una niña viven el sueño de ser las falleras mayores de Valencia, pero no todas podrán decir que han protagonizado dos Cridas en un mismo ejercicio fallero. Raquel Alario y Clara Parejo sí han tenido la oportunidad y podrán 'presumir' de haber realizado la Crida a la Humanitat el 11 de diciembre y la habitual Crida del último domingo de febrero en la que se invita a los valencianos y turistas a vivir la fiesta de las Fallas.

En su curriculum fallero también podrán poner que han sido las falleras mayores de Valencia el año en el que la Unesco concedió el reconocimiento a las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Esta noche en la gala de la Fonteta de elección de las cortes de honor de 2018, Clara Parejo y Raquel Alario vivirán un momento muy especial con el discurso que dirigirán a todos los valencianos y donde recordarán todos las experiencias que han vivido junto a sus compañeras. Precisamente, ayer, Raquel Alario explicó que se ha sentido muy apoyada por sus doce amigas de la corte y añadió que, si fuera por ella, apostaría «porque la corte tuviera más voz en algunos actos». Incluso aconseja a la fallera mayor de Valencia de 2018 que cuide mucho a su corte de honor.

Raquel y su corte preparan un viaje para fin de añoClara volverá a hacer teatro y estudiará francés

Tanto Clara como Raquel aseguran que el tesoro de más valor que se llevan de los valencianos «es el cariño que nos han mostrado en todos los actos». Raquel Alario explica que «todas las generaciones, tanto jóvenes como mayores, se han volcado con nosotras. Incluso cuando hemos ido a otras fiestas, como las de Burgos, nos decían que estaban encantados de que los visitáramos. Salían de los restaurantes para aplaudirnos».

Uno de los obsequios que conserva con gran aprecio es un ramo de flores de papel que le regalaron en una residencia de personas mayores de Valencia. «Tenía hasta el aroma de las rosas. Me gustó tanto, que lo tengo en mi habitación y lo miro todos los días», indica.

Además, explica que se ha guardado todos los programas de presentaciones falleras a las que ha asistido «y nos han entregado muchas insignias que guardaré como recuerdo de este año tan especial».

Como Raquel es una amante de la indumentaria, confiesa que «pedí una muestra de la tela del espolín para enmarcármelo en un cuadro porque es un regalo de todos los valencianos». Además, conserva retales de cada uno de los trajes de valenciana que ha estrenado durante su reinado.

A la pregunta de cuántos trajes se ha llegado a hacer, responde que alrededor de catorce. Y, como curiosidad, comenta que «hay gente de mi comisión o personas allegadas que me están pidiendo poder venir a mi casa para ver la habitación que tengo dedicada a la indumentaria».

Clara Parejo también ha ampliado significativamente su ajuar. Según explica la fallera mayor infantil de 2017, este año ha contado con un total de diecinueve trajes. Clara también conserva con cariño los retales y tiene una caja llena de recuerdos de su reinado. «Como en los actos nos imponían las insignias, tengo cientos de ellas y me hace mucha ilusión conservarlas», afirma la fallera mayor infantil de 2017.

Los ramos de flores también se han convertido en un elemento más decorativo de las casas de ambas. «Algunos días he llegado a tener cinco en el comedor y cinco en la cocina», comenta risueña Clara. Y también conserva las imágenes de los intercambios de fotos con las falleras mayores infantiles de todas las comisiones de Valencia.

Si en Valencia las comisiones se han volcado con las máximas representantes de la fiesta, en visitas como las de Alicante, Burriana, Burgos, Carlet o Elda confiesan que lo han pasado genial. «Creo que soy la primera fallera mayor que ha ido a Meliana y me recibieron muy bien», indica Raquel Alario. Añaden que también lo pasaron muy bien asistiendo a otras fiestas como las de Caudete. «En próximas ediciones me gustaría volver a Caudete por mi cuenta para conocer más actos de sus fiestas», añade Raquel.

Este verano han tenido poco tiempo para hacer escapadas. Clara, por ejemplo, fue unos días a Oliva de Mérida, en Badajoz, donde tienen familiares. Por su parte, Raquel visitó Toledo, para ver a familiares de su pareja y al final de agosto se desplazó a la Valle de Arán. «Me hizo gracia porque oía a la gente hablar de Fallas, pero luego me di cuenta que se referían a Andorra».

Tanto Clara como Raquel esperan poder preparar algún viaje con las cortes. «Queremos ver si en diciembre, para Nochevieja, organizamos algún viaje», indica Raquel.

En cuanto a los próximos retos tras el reinado, Raquel cuenta entusiasmada que en julio ya entregó el proyecto de grado que estaba haciendo «y me han propuesto empezar a trabajar en el Instituto de Biomecánica en octubre. Será mi primer contrato. Soy una afortunada de poder quedarme en Valencia». Otro reto será volver al gimnasio, «porque he pagado todo el año pero no he tenido casi tiempo de ir».

Por su parte, Clara Parejo retomará su participación activa en el teatro del colegio y se centrará en sus estudios, ya que comienza nuevos retos con el paso de Primaria a Secundaria. «He elegido el idioma francés como optativa y tengo ganas de aprenderlo», comenta.