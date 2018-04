Mario Pérez y Fernando Foix se estrenan en Especial Campeones. Iván Tortajada (c), recibiendo felicitaciones en la falla Maestro Gozalbo, ganadora de 2018. / irene marsilla Na Jordana ficha a Miguel Hache y Exposición recupera a BlanchSeis fallas de la máxima categoría renuevan a sus artistas infantiles y Ciscar y Plaza de la Reina tomarán la decisión en breve LOLA SORIANO Martes, 10 abril 2018, 23:52

valencia. El paréntesis entre las Fallas de 2018, Semana Santa y Pascua ha hecho que el fichaje de artistas infantiles lleve un ritmo menos frenético, pero todavía ha habido cabida para los bailes de artistas.

Los cambios más llamativos son la entrada en Especial de Mario Pérez, en Malvarrosa, y de Fernando Foix en Duque de Gaeta. «He tenido cuatro primeros premios: en Cuba; en L'Antiga (también el de Ingenio y Gracia) y en Marqués de Montortal-J. Esteve. Y el año anterior tuve dos primeros y el anterior tres», según Pérez. Añade que otros años tenía claro que no quería estar en Especial, «pero ahora es el momento y Malvarrosa me ha dado la oportunidad. Cuando me lo plantearon, pedí dos días para pensarlo».

En Duque de Gaeta, el presidente, Marcos Soriano, explica que «Foix tiene proyección y es la primera vez que damos la alternativa a un artista para que debute en Especial». Este fichaje se ha producido porque Julio Monterrubio deja de estar en activo. Como explica Monterrubio, «he cumplido 65 años y me jubilo».

Miguel Hache estará en Na Jordana. El artista, que ha convencido por su trayectoria en Malvarrosa y por su éxito en la falla municipal infantil, está dichoso. «Desde pequeño he seguido los trabajos de Na Jordana y dos de las cosas que me hacían ilusión era plantar en la falla del Ayuntamiento y en Na Jordana». Además, este año a la falla le gustaría volver a Especial.

En Exposición regresa Joan S. Blanch. «Le hemos fichado porque es el mejor y hace unos trabajos con mucha investigación y cuidado al milímetro. Además, hemos decidido unirnos a la campaña 'Queremos falla' para apostar por los artistas, y le pagaremos 28.500 euros, lo mismo que la municipal infantil de 2019», indica Manolo Mas.

En Ciscar-Burriana decidirán a final de semana los proyectos y en plaza de la Reina se estudiará el viernes si siguen en Especial. Estuvieron diez años en la máxima categoría y en 2018 fueron a Especial con Blanch. En el mundo fallero se comenta la posibilidad de que Ceballos y Sanabria recalen en la plaza.

El campeón de infantil de 2018, Iván Tortajada, seguirá en Maestro Gozalbo, donde en tres años ha logrado dos primeros y un primero. «Con 27 años que cumplirá en junio, Iván tiene un talento infinito. No será el último primer premio que gane», indica el presidente, Miguel Prim. En Gayano Lluch, Sergio Amar está renovado. «Antes de la cremà ya cerramos el pacto. Es muy cumplidor», indica César Rivero.

En Zapadores siguen con Ángel Navarro. En Convento por tercer año estará José Gallego; en Sueca continúan Gonzalo Rojas, Pau Soler y Mercedes Taibo y en Beteró, repite Sergio Gómez, que les ha dado el Ninot indultat. Se echarán en falta Cap de suro, que harán un alto en Especial. «Voy a hacer el máster para formarme como profesor y Ariadna González uno de ilustración y colaborará conmigo en las fallas», indican Xavi Gurrea.