Ferroviaria se suma a la protesta de Convento Jerusalén por la retirada de la carpa fallera de Xàtiva Público observando la falla Telefónica. / juanjo monzó Las comisiones reunirán a sus directivas para acordar acciones tras la decisión del Consistorio de trasladar ahora un monumento junto al instituto Luis Vives LOLA SORIANO VALENCIA. Jueves, 19 octubre 2017, 00:26

La decisión del Ayuntamiento de Valencia de autorizar la ocupación de la calle Xàtiva con una carpa sin cerramiento y zona de actividades fallera después de que en las Fallas de 2017 se denegara el espacio para la tradicional carpa de Convento no ha sentado nada bien. Al malestar manifestado por la falla que milita en Especial, se suma ahora la vecina Bailén-Xàtiva (la Ferroviaria), que tampoco lo ve bien.

De hecho, Convento reunirá el lunes a su directiva para analizar el conflicto creado por el Consistorio y para estudiar posibles medidas. La Ferroviaria también quiere estudiar el tema y dejar patente su desacuerdo con el Ayuntamiento.

El presidente, Santiago Ballester, afirma de forma contundente que «Convento no se va a quedar quieta. Nos dijeron que no podíamos montar la carpa por seguridad y porque era una vía rápida y ahora, también por seguridad, darán permiso a otra instalación y zona de actividades. No me sirve que una misma justificación sirva para dos cosas contrarias. Es un agravio comparativo».

Ballester añade que «la carpa del So Nelo tenía una tradición de más de 30 años. En el 2016 no nos la querían dejar poner y en 2017 tocó hacer una inversión para habilitar un casal y no montar carpa. Ahora permiten de nuevo que se use Xàtiva cuando es demarcación de Convento y de la Ferroviaria». Avanza que «estudiarán medidas contundentes» y «si nos llamaron para avisarnos que no la podíamos poner, lo mínimo era reunirnos ahora».

El presidente de la Ferroviaria, Leo Patón, afirma que se suman a la protesta. «En 2016 pusimos en ese espacio un mesón y nos lo hicieron desmontar y a Convento le quitaron la carpa en 2017. Y ahora en el mismo punto sí puede ir otra falla. Lo sentimos por este colectivo, pero no está claro y estudiaremos medidas». Recuerda que a Bailén-Xàtiva «no nos dejan ocupar la calzada para poner la falla y nos toca plantar en la acera y la zona de actividades y carpa va en el aparcamiento de Bailén». También indica que «mueven una falla que ocupaba sólo un trozo de Marqués de Sotelo y ahora usarán dos tramos, Marqués de Sotelo, frente al Luis Vives, y Xàtiva».

Por su parre, la concejal de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, defendió la medida. «Estamos en alerta 4 antiterrorista, en riesgo extremo, y tuvimos situaciones graves de aglomeraciones. Y desde todas las Juntas de Seguridad se decidió aumentar la seguridad en la plaza del Ayuntamiento por las mascletaes. Hay una prioridad en este momento y se ha tomado la decisión más factible porque era difícil de reubicar».