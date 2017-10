El Consistorio desoye a Convento y Bailén y mantiene el traslado de una falla a Xàtiva Carpa. Calle Xàtiva, con la carpa que Convento Jerusalén montaba junto al instituto Luis Vives. El concejal de Fiestas afirma que la comisión de Especial no está afectada por el actual plan de seguridad y pide que se solidarice con Telefónica LOLA SORIANOÁLEX SERRANO Miércoles, 25 octubre 2017, 00:43

valencia. El Ayuntamiento de Valencia considera irrenunciable el traslado de la falla y de la zona de actividades y carpa descubierta de la comisión Ribera-Convento Santa Clara (conocida como la Telefónica) al entorno de la calle Xàtiva. A pesar de que las comisiones Convento Jerusalén y Bailén-Xàtiva (La Ferroviaria) han manifestado que están en contra de esta medida, después que las pasadas Fallas se prohibiera a Convento montar su tradicional carpa en el mismo punto, junto a la estación del metro, por motivos de seguridad, desde el Consistorio apuntan que se trata de una decisión en firme.

La concejal de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, afirmó ayer durante el Día de la Policía Local que en este tema iba a ser muy rotunda en su declaración. «Hay una prioridad en esta ciudad en estos momentos y es la seguridad. Esa es la prioridad ahora». En este sentido añadió que creía que «todos los agentes, comerciantes, falleros y colectivos con los que nos hemos sentado a hablar lo han entendido».

La edil recordó que si «efectivamente tenemos un problema de seguridad, especialmente este año por el nivel de alerta -en referencia a la alerta antiterrorista- y por el nivel de aglomeraciones, nosotros tenemos que tomar medidas en el plan de seguridad del Ayuntamiento y de la plaza del Ayuntamiento».

La responsable de Protección Ciudadana afirmó ayer con rotundidad que era necesario adoptar medidas, como ahora el caso del traslado de la comisión Telefónica, cuya falla han previsto trasladar a Marqués de Sotelo, pero en la zona de giro con la calle Xàtiva, frente al instituto Luis Vives. Este traslado incluye también el traslado de la zona de actividades y las carpas descubiertas o jaimas a la calle Xàtiva, entre la boca del metro y la gasolinera. Se ha previsto que ocupe un carril y medio de esta importante vía.

Si bien los falleros de Telefónica han plantado durante muchas décadas en Marqués de Sotelo, junto a Convento Santa Clara, desde la comisión explican que han tenido que acatar la petición por las cuestiones de seguridad esgrimidas, aunque lógicamente preferían mantenerse en su emplazamiento natural.

Y queda pendiente fijar dónde se trasladará la falla de San Vicente-Periodista Azzati para permitir otra vía de evacuación nueva de la plaza del Ayuntamiento. Y si hay cambios también en la zona de carpa o actividades de la comisión Plaza del Mercado Central.

La concejal de Protección Ciudadana insistió ayer en que «era necesario tomar medidas» y añadió que esto «necesariamente comporta en ocasiones molestias para los vecinos, entidades o comerciantes». Y lo comparó con las medias adoptadas este verano en determinadas calles o en la zona de la playa, con la instalación de maceteros, por la alerta antiterrorista. «Determinados comerciantes o los repartidores que acuden a la playa nos transmitían las molestias y en este caso, si movemos determinadas fallas, puede molestar a otros falleros», pero recordó que es en pro de la seguridad.

Dicho esto, Menguzzato afirmó que «no vamos a modificar nada de ese plan de seguridad porque insisto que la prioridad es la que es. El plan de seguridad se ha comentado y consultado con las fallas para que sean conocedoras de la situación».

Falta de diálogo

Por su parte, desde Convento Jerusalén y La Ferroviaria aseguran que se enteraron de que se iba a hacer uso de sus demarcaciones tras ver la noticia en la prensa y apuntaron que nadie les ha convocado a ninguna reunión. Incluso desde Convento detallaron que así como sí les llamaron para advertirles de que les iban a prohibir montar la carpa en Xàtiva las pasadas Fallas, no les consultaron que en este mismo punto iban a poner instalaciones de otra comisión. Y desde la Ferroviaria no entendían que se retirara la carpa de Convento Jerusalén por seguridad y que a ellos les obliguen a plantar encima de la acera y ahora permitan que otra comisión ocupe la vía pública. Incluso en la Ferroviaria añadieron que ahora los dos monumentos se plantarán muy cerca. Estas dos comisiones han afirmado que no descartan tomar medidas o manifestar su oposición.

Por su parte, el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, apuntó que se trata de una medida del plan de seguridad, que depende de la delegación del Gobierno y de la Policía Local. Añadió que había hablado con la comisión Convento Jerusalén y afirmó entender que «Convento no está afectada por ninguna medida actual del plan de seguridad. Las nuevas medidas no afectan directamente a Convento».

Desde la concejalía apuntaron que el edil ha pedido a los falleros de Convento que se solidaricen con la falla que sí se ha visto afectada por los cambios, en referencia a la falla Telefónica. Y recordaron que el plan de seguridad lo marca la delegación del Gobierno y la concejalía de Protección Ciudadana y el concejal de Cultura Festiva acata lo que diga la Policía y Bomberos «porque no tendría sentido oponerse a las medidas de seguridad».