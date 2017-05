Los primeros premios de Fallas cotizan al alza en los fichajes

valencia. Los premios que los jurados conceden a los artistas falleros tienen más importancia de la que parece. Más allá de la emoción que viven los falleros cuando descorchan una botella de cava, los artistas saben que se están jugando el pan del ejercicio siguiente.

Entre los maestros que se han garantizado una plaza está el vencedor de Especial de 2017, Julio Monterrubio. El artista con taller en Alzira ya anunció en plenas Fallas que no haría al año siguiente un proyecto de gran volumen, pero firmará la falla infantil de Especial de cincuenta aniversario de la comisión Duque de Gaeta-Pobla de Farnals. Será su cuarto año no consecutivo en esta plaza donde ya ha logrado dos primeros y un tercer premio. «La relación con esta falla es muy familiar y volver en un aniversario es algo muy especial para mi», afirma. Asegura que centrará todo su esfuerzo en este trabajo. Añade que no está comprometido con nadie más, pero no descarta echar una mano.

Uno de los artistas que en 2017 ha cosechado cinco primeros premios es Vicente Llácer y eso le está permitiendo consolidar los encargos del taller. En el listado de premios, obtuvo el primero de Primera A, en Grabador Esteve, y el primero de Primera B en Duque de Gaeta, acompañado del siempre buscado reconocimiento de Ingenio y Gracia.

Llácer reconoce que «se han producido más llamadas para consultar y los cinco premios de Valencia y pueblos se han notado». En 2018 seguirá en Duque de Gaeta y regresará a Especial con Sueca. Continuará en El Rabal de Catarroja, en El Trinquet, en Bressol del Moble de Sedaví e incorporará Juan A. Pardo de Torrent y Cervantes de Paiporta.

En infantiles, Ángel Navarro, primer premio de sección tercera en Lo Rat Penat y primero e ingenio y gracia en Doctor Marañón, en sección octava, también asegura que los premios ayudan a abrir puertas. Si en 2017 plantó en Especial, en Zapadores, en Doctor Marañón; Lo Rat Penat; Pintor Salvador Abril; Isabel la Católica-Cirilo Amorós; General Pando y Luis Oliag-O. Jaime Pérez, este próximo ejercicio mantendrá estas comisiones y sumará dos más, concretamente Bressol del Moble e Industria-Santos Justo y Pastor.

Otra joven que también progresa adecuadamente es Miriam García, que terminó la formación de FP fallero hace dos años y en las Fallas de 2017 ha conseguido primer premio infantil en quinta categoría y el de Ingenio y Gracia. «Se empieza a notar porque he recibido más llamadas de gente interesándose por mi trabajo». En 2017 ha plantado en Albacete-Marvá; El Charco de Catarroja; Sant Francesc de Oliva y San Juan Boscó y este ejercicio mantendrá las cuatro y prevé sumar dos más, entre ellas la de Aras de Alpuente-Castell de Pop.

José Gallego, el ganador de fallas infantiles de Especial con Convento, se dedicará también en cuerpo y alma a esta falla y repite el diseño de Na Jordana para Toni Pérez. En experimental Anna Ruiz ya ha cosechado estos años cinco primeros, tres consecutivos en Corona, uno en plaza Jesús con Giovanni Nardin y el actual de Lepanto, donde volverá a plantar y espera otras firmas.

Plaza de la Reina, a Especial

Plaza de la Reina ha anunciado que en 2018 plantará la falla infantil en Especial. En el mundo fallero se comenta que en esta plaza podría recalar Joan S. Blanch, pero la falla mantiene el secreto hasta el jueves. Según indica su presidente, Luis Gómez, «cuando todavía no existía Especial, plantamos dos proyectos en la máxima categoría en 1965 y 1966 y ahora queremos regresar». Si en los dos últimos años la falla la creaba el doctor en Bellas Artes José Luis Regidor, fallero de la comisión, ahora preparar un fichaje estrella.

En cuanto a la falla Ceramista Ros, no contarán con Pedro Rodríguez, que era marca de la casa. Esta comisión siempre apuesta por hacer grandes fallas, pero como explica el presidente, Lorenzo Lamelas, «nos hemos cambiado de casal y durante año y medio tenemos que invertir en la reforma e insonorización. Hemos tenido que bajar todas las partidas, tanto pirotecnia, como música y fallas». Este año plantarán con Gonzalo Rojas y Luis Enguídanos.